İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları 29 Ekim 2023 itibarıyla aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Döviz Açılış Fiyatları

Bugün itibarıyla dolar açılış fiyatı 34,1560 TL olarak belirlendi. Dolar, serbest piyasada 34,1540 TL değerinden alım gerçekleştirilmektedir.

Avro için açılış fiyatı ise 38,1960 TL olarak kaydedildi. Avro, serbest piyasada 38,1940 TL değerinden alım yapılmaktadır.

Önceki Gün Fiyatları

Dün, dolardaki satış fiyatı 34,1210 TL olurken, avronun satış fiyatı 38,2320 TL olarak kaydedilmişti.