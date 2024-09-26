DOLAR
34,1 -0,04%
EURO
38,17 -0,32%
ALTIN
2.920,96 -0,13%
BITCOIN
2.172.619,69 -0,43%

Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

İstanbul'da döviz açılış fiyatları: Dolar 34.1560 TL, Avro 38.1960 TL'den işlem görüyor.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 09:00
Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

İstanbul Serbest Piyasa Döviz Fiyatları

İstanbul serbest piyasasında döviz fiyatları 29 Ekim 2023 itibarıyla aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Döviz Açılış Fiyatları

Bugün itibarıyla dolar açılış fiyatı 34,1560 TL olarak belirlendi. Dolar, serbest piyasada 34,1540 TL değerinden alım gerçekleştirilmektedir.

Avro için açılış fiyatı ise 38,1960 TL olarak kaydedildi. Avro, serbest piyasada 38,1940 TL değerinden alım yapılmaktadır.

Önceki Gün Fiyatları

Dün, dolardaki satış fiyatı 34,1210 TL olurken, avronun satış fiyatı 38,2320 TL olarak kaydedilmişti.

İLGİLİ HABERLER

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 Bitkisel Üretim Destekleri Açıklandı
2
Serbest Piyasa Döviz Fiyatları
3
Niğde'de Jeotermal Kaynak İhaleleri
4
Brent Petrol Fiyatları ve Küresel Pazar Etkileri
5
Ticaret Bakanlığı, İhracat Destekleri ile Firmaların Yanında
6
VİOP'ta Endeks Kontratı Yükselişle Başladı
7
Küresel Piyasalarda Fed Açıklamaları Ön Planda

Huawei ve Chery'nin Ortak Elektrikli SUV Modeli Luxeed R7 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

A101 26 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı: Tiny House’dan Elektrikli Bisiklete, Akıllı Telefondan Tuvalet Kağıdına Kadar Birçok Ürün İndirimde

Yenilenen Renault Captur Türkiye Pazarında Yoğun İlgi Görüyor: Fiyat ve Özellikler Dikkat Çekiyor

KPSS 50 Puan Yetiyor! Merkez Bankası Yüksek Maaş leTeknisyen Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Tarihleri Belli Oldu

T.C. kimlik numarası ile başvurunın hesabına anında 20 bin TL!

Ayçiçek Yağında Dev İndirim: Komili Ayçiçek Yağı 5 LT 375 TL’den 239 TL’ye Düştü!

Emekli Maaşı Ödemelerinde Büyük Değişiklik: 81 İlde Yeni Sistem Devreye Girdi

Memur ve Emeklilerle 2025 Ocak'ta 3'lü Zam Müjdesi: Maaşlar, Aile Yardımları ve Toplu Sözleşme İkramiyeleri Nasıl Değişecek?

26 Eylül 2024 Perşembe günlük burç yorumları! Para, aşk, sağlık ve iş falı

İcradan Satılık 2022 Model Mercedes Benz E 200 D! İhale Tarihini Kaçırmayın!

Tiryakiler bu zam karşısında yıkılacak! Yeni zam ile 175 TL olacak

2025 gelmeden Aile Destek ödemeleri için kötü haber! Son tarih açıklandı