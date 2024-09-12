Serbest Piyasada Döviz Fiyatları: Dolar ve Euro'da Son Durum

Serbest Piyasada Dolar ve Euro Fiyatları Açıklandı

İstanbul'da serbest piyasada döviz fiyatları günün ilk saatlerinde güncellendi. Bugün doların açılış fiyatı 34,0030 TL olarak belirlenirken, Euro fiyatı ise 37,4780 TL olarak kaydedildi.

Döviz Alım-Satım Fiyatları

Serbest piyasada dolar, 34,0010 TL seviyesinden alınırken, 34,0030 TL üzerinden satışa sunulmuştur. Euro ise 37,4760 TL ile alınıp 37,4780 TL ile satılmaktadır.

Dünki Fiyatlarla Karşılaştırma

Dün doların satış fiyatı 33,9980 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 37,4490 TL olarak kaydedilmişti.