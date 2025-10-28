Serhan Yıldırım: Bankacılığın Temeli Fonların Emanet Edilmesidir — 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi

Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Serhan Yıldırım, bankacılığın fonların emanet edilmesi ve düşük riskli enstrümanlarda değerlendirilmesi üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 20:42
13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi'nde dikkat çeken değerlendirme

Albaraka Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Serhan Yıldırım, 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi'nde bankacılığın kökenine ilişkin önemli tespitlerde bulundu.

Yıldırım, bankacılığın çıkışının fonların, yatırımların emanet edilebilmesi üzerine olduğu vurgusunu yaparak, bu anlayışın günümüz bankacılık tarihinde belirleyici bir rol oynadığını kaydetti.

"Bu fonların, fon sahiplerinin risk algısı göz önüne alınarak, minimum riskli enstrümanlarda değerlendirmesi üzerine kurulmuş bir bankacılık tarihi var."

Yıldırım'ın açıklamaları, fon sahiplerinin risk algısının bankacılık uygulamalarındaki belirleyici etkisini öne çıkardı ve sektörde güven ile risk yönetiminin önemini bir kez daha gündeme taşıdı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, İLKE Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren İslam İktisadı Araştırma Merkezi (İKAM) tarafından Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen 13. İslam İktisadı ve Finansı Zirvesi devam ediyor. Zirve kapsamında “İslam İktisadında Finansman, Yatırım ve Sigorta Modelleri: Beklentiler ve Gerçekler“ konulu panel gerçekleştirildi. Panelde konuşmacı olarak Albaraka Türk Hazine ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Serhan Yıldırım (sol 2), Katılım Emeklilik Araştırma ve Fon Direktörü Fatih İlker Yiğit (sol 3), Karzı Hasen Vakfı Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Koca (sağda) ve Katılım Sigorta Katılım Uyum Birimi Yöneticisi Ahmet Cihat Erdoğan (sağ 2) konuşmacı olarak yer aldı.

