Sermaye Piyasası Kurulu'ndan Halka Arz Düzenlemesi

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), "Payların ilk halka arzında uygulanacak satış yöntemleri ve dağıtım esaslarına ilişkin kurulu ilke kararı" duyuruldu. Bu yeni düzenleme, yatırımcı taleplerinin daha etkin bir şekilde karşılanmasını hedefliyor.

Halka Arzda Uygulanacak Yöntemler

Kurul, halka açık olmayan ortaklıkların paylarının ilk halka arzında II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği hükümlerinin bir süreliğine belirlenen esaslara göre uygulanacağı bilgisini verdi. Buna göre, piyasa değeri 750 milyon lira ve altındaki halka arzlarda borsada satış yöntemi zorunlu olacak.

750 milyon lira ve üzerindeki halka arzlarda, borsa dışında talep toplama yöntemi kullanılacak ve yurt içindeki bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yapılacak. Ayrıca, yüksek talep görecek yatırımcı gruplarına toplam tutarın %10'una kadar tahsisat yapılabilecek.

Kurumsal Yatırımcı Tahsisatları

Yurt içi kurumsal yatırımcı grubunda, yeterli talep olduğunda tahsisatın en az %50'si yatırım fonlarına, emeklilik yatırım fonlarına ve otomatik katılım sistemine aktarılacak. Portföy yönetim şirketlerinin (PYŞ) yönettiği fonlar için bu sınırlama %3 olarak uygulanacak.

Yurt Dışı Yatırımcılar İçin Taahhütname

Yurt dışı yatırımcıların talepleri için gerekli incelemelerin yapılacağına dair bir taahhütname verilecek. İhraççı ve halka arza aracılık eden yetkili kuruluş ise yurt dışı yatırımcılar hakkında gerekli araştırmaları gerçekleştirecek.

Satış Kısıtlamaları

Payların hesaplara geçişinden sonra, 90 gün boyunca borsa dışında satılmaları mümkün olmayacak. Ayrıca, mevcut ortakların sahip olduğu paylar için de 180 gün süresince benzer kısıtlamalar uygulanacak.

Bültende, taleplerin kabulü ve dağıtımın kurallara uygun yapılmamasından kaynaklanan sorumluluklar hatırlatıldı. SPK'nın önceki kararı olan i-SPK 128.21 yürürlükten kaldırıldı.