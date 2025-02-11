DOLAR
36 0,04%
EURO
37,13 0,03%
ALTIN
3.372,21 -0,37%
BITCOIN
3.534.443,24 -0,81%

Sevgililer Günü Alışverişleri E-Ticaret Satışlarını Yükseltiyor

Sevgililer Günü'nün etkisiyle e-ticaret satışları artarken, bu yıl toplam hacmin 200 milyar lirayı aşması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 11:11
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 11:11
Sevgililer Günü Alışverişleri E-Ticaret Satışlarını Yükseltiyor

Sevgililer Günü Alışverişleri E-Ticaret'e Hareket Getirdi

Sevgililer Günü yaklaşırken, elektronik ticaret sektörü önemli bir hareketlilik yaşıyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu yaptığı açıklamada, bu yıl Sevgililer Günü özel kampanyalarının etkisiyle e-ticaret hacminin 200 milyar lirayı aşmasının beklendiğini belirtti.

Öne Çıkan Ürün Kategorileri

Bu dönemde, giyim, kozmetik, elektronik ürünler ve takı gibi kategoriler öne çıkarken, sosyal sorumluluk projeleri de popüler hale geliyor. Tüketicilerin, derneklere bağış yapma ve fidan dikme gibi hediyeleri tercih ettiği gözlemleniyor.

E-Hacim Artışı ve Sepet Büyüklüğü

Çevikoğlu, Ocak ayının sonundan itibaren başlatılan kampanyalarla birlikte ortalama sepet büyüklüğünün 3 bin lira civarına ulaştığını söyledi. Aynı zamanda, şubatta yapılan alışverişlerin kış mevsiminin getirdiği ihtiyaca uygun ürünleri kapsaması bekleniyor. Çiçek ve çikolata gibi klasik hediyeler, bu özel günün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Güvenli Alışveriş Uyarısı

Alışveriş yaparken güvenli platformlar kullanmanın önemini vurgulayan Çevikoğlu, tüketicilerin fiyat karşılaştırması yapmalarını ve satıcı yorumlarını dikkate almalarını önerdi.

Sevgi Ekonomisinin Büyümesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclis Üyesi Cenk Çiğdemli, Sevgililer Günü öncesi e-ticaretin satışlarının %60 oranında arttığını belirtti. Çiğdemli, bu yıl sevgililere özel deneyim odaklı hediyelere de yoğun ilgi olduğunu ifade etti.

Online Alışverişte Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çiğdemli, online alışveriş yaparken güvenli sitelerin tercih edilmesi gerektiğini ve sahte web sitelerinden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Alışveriş yaparken sitenin gerçekliği sıkça kontrol edilmelidir.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
IKBY'de Petrol Ödemeleri Artıyor, Irak-Türkiye Boru Hattı Yeniden Faaliyete Geçebilir
2
Güvenli İnternet Merkezi, 275 Bin Kişiye Ulaştı
3
Avrupa'da Doğal Gaz Depoları Doluluk Oranı Yüzde 50'ye Düştü
4
Sevgililer Günü Alışverişleri E-Ticaret Satışlarını Yükseltiyor
5
Kırmızı Et Arzı İçin Yerli Üretim Hamlesi: Kırsalda Bereket Projesi
6
Tesla Çin'deki Enerji Depolama Fabrikasının Üretime Geçtiğini Duyurdu
7
Sberbank'ın Ocak Ayındaki Net Karı Yüzde 15,5 Artış Gösterdi

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!