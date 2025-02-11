Sevgililer Günü Alışverişleri E-Ticaret Satışlarını Yükseltiyor

Sevgililer Günü Alışverişleri E-Ticaret'e Hareket Getirdi

Sevgililer Günü yaklaşırken, elektronik ticaret sektörü önemli bir hareketlilik yaşıyor. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu yaptığı açıklamada, bu yıl Sevgililer Günü özel kampanyalarının etkisiyle e-ticaret hacminin 200 milyar lirayı aşmasının beklendiğini belirtti.

Öne Çıkan Ürün Kategorileri

Bu dönemde, giyim, kozmetik, elektronik ürünler ve takı gibi kategoriler öne çıkarken, sosyal sorumluluk projeleri de popüler hale geliyor. Tüketicilerin, derneklere bağış yapma ve fidan dikme gibi hediyeleri tercih ettiği gözlemleniyor.

E-Hacim Artışı ve Sepet Büyüklüğü

Çevikoğlu, Ocak ayının sonundan itibaren başlatılan kampanyalarla birlikte ortalama sepet büyüklüğünün 3 bin lira civarına ulaştığını söyledi. Aynı zamanda, şubatta yapılan alışverişlerin kış mevsiminin getirdiği ihtiyaca uygun ürünleri kapsaması bekleniyor. Çiçek ve çikolata gibi klasik hediyeler, bu özel günün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Güvenli Alışveriş Uyarısı

Alışveriş yaparken güvenli platformlar kullanmanın önemini vurgulayan Çevikoğlu, tüketicilerin fiyat karşılaştırması yapmalarını ve satıcı yorumlarını dikkate almalarını önerdi.

Sevgi Ekonomisinin Büyümesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclis Üyesi Cenk Çiğdemli, Sevgililer Günü öncesi e-ticaretin satışlarının %60 oranında arttığını belirtti. Çiğdemli, bu yıl sevgililere özel deneyim odaklı hediyelere de yoğun ilgi olduğunu ifade etti.

Online Alışverişte Dikkat Edilmesi Gerekenler

Çiğdemli, online alışveriş yaparken güvenli sitelerin tercih edilmesi gerektiğini ve sahte web sitelerinden kaçınılması gerektiğini vurguladı. Alışveriş yaparken sitenin gerçekliği sıkça kontrol edilmelidir.