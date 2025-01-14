Seyhan 2 ve Yüreğir HES İhaleleri Gerçekleşti

Seyhan 2 ve Yüreğir hidroelektrik santralleri, 190 milyon lirayla özelleştirildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:50
Seyhan 2 ve Yüreğir HES İhaleleri Gerçekleşti

Özelleştirme İhaleleri Tamamlandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB) tarafından gerçekleştirilen ihale sonucunda, Elektrik Üretim AŞ'ye ait Seyhan 2 ve Yüreğir hidroelektrik santralleri (HES) ile bu santrallerin kullandığı taşınmazlar özelleştirildi.

Yüksek Teklif Gazişehir Enerji'den

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamada, özelleştirme kapsam ve programı doğrultusunda gerçekleştirilen nihai pazarlık görüşmelerinin sona erdiği belirtildi. İhalede en yüksek teklifi 190 milyon lirayla Gazişehir Enerji Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi.

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