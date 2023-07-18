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Seyyanen zam bekleyen emekliler için flaş gelişme

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Seyyanen zam bekleyen emekliler için flaş gelişme
Milyonlarca emekli zam beklentisiyle gelecek haberi takip ediyor. Yüzde 25 zam kararı emekliler arasında tepkilere yol açarken, seyyanen zam talepleri de dikkat çekiyor. Seyyanen zamda ise dev teklif Bahçeli'den geldi. İşte detaylar...

Milyonlarca emekli, TBMM'de yapılan emekli zammı görüşmelerini heyecanla takip ediyor. İlk olarak 6 aylık enflasyon oranında zam yapılan emeklilere daha sonra yüzde 25 oranında zam yapılacağı açıklanmıştı. Ancak emekliler, bu zam oranının yetersiz olduğunu belirterek daha fazla zam talep etti. 

BAHÇELİ'DEN 8 BİN TL'NİN ÜZERİNDE ARTIŞ TALEBİ

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Emekliler Derneği'nin 4 bin liralık seyyanen zam talebi ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 8 bin liranın üzerinde bir artış isteği ise dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında gerçekleşen görüşme, emeklileri umutlandırdı. Ancak beklenen zam artışı gerçekleşmedi ve TBMM Genel Kurulu'nda emekli aylıklarına yüzde 25 zam kararı alındı.

Emeklilere yönelik yapılan bu zam kararı, Bahçeli'nin talep ettiği seyyanen zamı içermiyor ve emekliler yüzde 25 zamla yetinmek zorunda kaldı. Bu durum emekliler arasında büyük tepkilere sebep oldu ve sosyal medyada #emekliler, #EmeklininSabrıTaşıyor ve #EmekliAçSusmaBahçeli gibi hashtagler trend oldu.

Türkiye Emekliler Derneği Genel Başkanı Kazım Ergün ise kabul edilen torba yasanın Cumhurbaşkanlığı onayına sunulmasının ardından bir açıklama yaptı. Ergün, 15 milyon emekli, dul ve yetimin hala bir müjde beklediğini ifade ederek, seyyanen iyileştirme müjdesini umutla beklediklerini dile getirdi. Aksi takdirde, ekonominin olumsuz etkilerinin emeklilere yansıyacağını belirtti.

Emeklilerin zam talepleri ve beklentileri, gelecekte yapılacak düzenlemelerle ilgili merak uyandırmaya devam ediyor. Emekliler, 15 Temmuz Demokrasi Bayramı'nın bir müjdeyle taçlandırılmasını umutla bekliyor.

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