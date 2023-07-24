SGK başlangıcı bu yıl olanlara şans güldü! 5500-7200 prim günüyle emeklilik tarihe karışıyor!

Son zamanlarda emekli adayları arasında merak ve endişeye sebep olan prim süresi konusunda müjdeli bir haber geldi. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bünyesinde yer alan işverenler ve bağımsız olarak 4A, 4B ve 4C sigorta türüyle çalışanlar için emekli olma şartları revize ediliyor.

Büyük bir söylenti olarak başlayan haber, yetkililer tarafından doğrulandı. Prim sayısı, emekli olmak için gerekli olan koşullardan biri olarak biliniyordu ve uzun yıllardır 3600 gün olarak belirlenmişti. Ancak yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, prim süresi 3600 günden 1999 güne kadar azaltılacak.





Emekli olmak isteyen kişiler için bu değişiklik oldukça önemli bir gelişme. Artık sigortalı olarak en az 15 yıl boyunca çalışıp, 1999 veya öncesi senelerde sigorta başlangıcı olan ve 1999 gün prim ödemesini tamamlayan kişiler emeklilik hakkına sahip olacak.

Özellikle öğretmenler ve kamu çalışanları arasında büyük ilgi gören bu haber, erken emeklilik fırsatlarını da beraberinde getiriyor. Ancak emeklilik için sadece prim şartının yanı sıra yaş koşullarının da göz önünde bulundurulması gerekiyor. Kadınlar için emeklilik yaşı 54, erkekler için ise 56 yaşında olmak gerekmektedir.





Emeklilik sürecinde tüm şartların doğru bir şekilde yerine getirilmesi, emekli adaylarının emekli maaşı ve haklarını doğru bir şekilde alabilmeleri için büyük önem taşıyor. Bu nedenle uzman bir danışmandan yardım almak ve tüm koşulları doğru bir şekilde anlamak da emeklilik başvurusu yapacak kişilere öneriliyor.

Yapılan düzenlemeyle birlikte emekli olma hayali kuran binlerce kişi için daha erken ve kolay bir emeklilik süreci mümkün hale gelirken, emeklilik yaşı yaklaşanlar için de olumlu bir gelişme olarak karşılanıyor. Uzmanların ve yetkililerin bu konuda yapacakları açıklamalar ise emeklilik sisteminin geleceğine dair merakları da beraberinde getiriyor.