SGK başvurana parasını geri veriyor! Haberi olmayan yandı: 2664 TL ödeme yapılacak

SGK önemli kararını açıkladı! Bu kişilere 2 bin 664 TL ödeme yapılıyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU KİŞİLERE 2 BİN 664 TL ÖDEME YAPILACAK

Toplu prim iadesi emeklilik sürecinde olan vatandaşlara yapılan bir ödemedir. Emekli olmak için gereken sigorta süresi, prim günü ve yaş gibi kriterlerin hepsi bir anda karşılanmayabiliyor. Bazı olaylarda kişinin sigorta süresi ve yaş şartı dolsa da prim günü yetmiyor. Böyle durumlarda toplu prim iadesi birden fazla işveren kişiden maaş alan ya da asgari ücretin 7.5 katından fazla para kazanan kişilere bir çözüm buluyor ve ödemelerin belli kısımlarını kişiye iade ediyor. Para iadesi emeklilik hakkı kazanan ama yeterli prim ödeme gün sayısına ulaşmamış kişilere sosyal güvence sağlamak için yapılıyor. Emeklilik sürecinde adalet ve sosyal güvenliğin sağlanabilmesi toplu prim iadeleriyle yapılıyor. Emekli olabilmek için belirlenen şartları taşıyamayan vatandaşlar için alternatif çözümler sunuluyor. SGK emekli şartlarını taşımayan kişilere çözüm buluyor ve sigorta süresi ve yaş şartını tamamlasalar bile prim gün sayısını tamamlamayan kişilere maddi anlamda destek sağlanıyor. Prim iadesinden faydalanabilmek için belirli şartların taşınması gerekiyor. Yaş ve çalışma senesinin doldurulması ama prim gün sayısının tamamlanmaması gerekiyor. Birden fazla işverenden maaş alan ya da asgari ücretin 7.5 katından fazla maaş alan kişilere prim iadesi yapılıyor. Ödemeler şartları sağlayan kişilere yapılıyor ve emeklilere maddi güvence sağlanıyor.





Prim iadesinden faydalanabilmek için SGK 4A kapsamında çalışılmaması ve Bağ Kur 4B sigorta kapsamında olunmaması, emeklilik yaş şartının karşılanması, SGK dul ya da yetim maaşından faydalanmıyor olması şartlarının taşınması gerekiyor. İşçi payı ve emeklilik primleri toplam prim oranının yüzde 9 oranını oluşturuyor ve iade ediliyor. İşveren payı ve GSS payı iade kapsamında yer alıyor. Bu sebeple prim iadesi için belirlenen şartların dikkatli şekilde takip edilmesi gerekiyor. Prim iadeleri için başvurular SGK aracılığıyla ya da e-Devlet sistemi üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor. 2008 senesinden sonra sigortası başlayan kişiler işçi paylarını geri alabiliyor. Bağ Kur sigortalısı olan kişiler de primlerinin hepsini iade alabiliyor. Prim iadesi sigorta kolu ve sigorta başlangıç tarihine göre değişkenlik gösteriyor. 1 Ekim 2008 tarihi öncesinde sigortası başlayan kişiler için brüt kazancın yüzde 20 oranı iade alınabiliyor, sonraki tarihte sigortası başlayanlar da yüzde 9 oranında iade alabiliyor. 2016 senesinde asgari ücret üstünden 18 ay çalışan kişi toplam 2 bin 664 TL iade alabiliyor. SGK prim iadeleri emeklilik hakkı olmayan ya da yüksek maaş alan vatandaşlara maddi destek sağlamak amacıyla veriliyor. Eksik prim günleri sebebiyle emekli olamayan ya da birden fazla işverenden geliri olan kişiler için emeklilik planlaması süreçlerinde önemli bir mali destek oluyor. SGK prim iadeleri vatandaşların emeklilik süreçlerinde epey destek sağlıyor.