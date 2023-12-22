SGK bu sırrı bilmenizi istemeyecek! Gizli bilgiyi ilk kez verdiler: Emekli maaşınız bir anda uçuşa geçecek!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) uzmanı İsa Karakaş, yüksek emekli aylığı almanın formülünü açıkladı ve emeklilik dilekçesinin verildiği tarihin önemine dikkat çekti. Karakaş, enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde emeklilik dilekçesinin verilme tarihini vurgulayarak, bu tarihin ilk bağlanacak emekli aylığını etkilediğini belirtti. İşte detaylar...





SOSYAL GÜVENLİK KURUMU UZMANI KARAKAŞ'TAN YENİ EMEKLİ AYLIĞI FORMÜLÜ

SGK emekli aylıklarının, prime esas kazançlarına, prim ödeme gün sayısına ve aylık bağlama oranına göre hesaplandığını ifade eden Karakaş, emekli olacak kişilerin çalışma süresinde SGK'ya bildirilen prime esas kazançlarının, prim ödeme gün sayılarının ve aylık bağlama oranlarının emekli aylıklarını belirlediğini açıkladı. Ayrıca, enflasyonun yüksek olduğu yıllarda emeklilik dilekçesinin verilme tarihinin de önemine değinen Karakaş, bu tarihin emekli aylığı üzerinde etkili olduğunu söyledi.





Karakaş'a göre, aynı prim günü, prime esas kazancı ve aylık bağlama oranına sahip iki kişiden biri aralık ayında, diğeri ocak ayında emeklilik dilekçesi verirse, aylık bağlama oranlarından kaynaklı olarak emekli aylıkları arasında yüzde 9'luk bir fark oluşabiliyor. Bu durum, emekli aylıklarında zamanlama faktörünün ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

Ayrıca, Karakaş, SGK'nın emekli aylıklarını hesaplarken kişinin kazançlarının yüksekliğinin, prim ödeme gün sayısının ve aylık bağlama oranının dikkate alındığını belirtti. Özellikle 2008 yılından sonra girişi olanların daha fazla çalışması durumunda aylık bağlama oranının yüksek olacağını ve bu nedenle emekli aylıklarının daha yüksek olacağını ifade etti.