SGK’dan sağlıkta 110 milyar liralık iyileştirme

SGK, sağlık hizmetlerinde bedel artışlarıyla toplam 110 milyar lira tutarında iyileştirme sağlandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 00:56
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 00:56
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sağlık hizmetlerinde yapılan düzenlemelerle toplam 110 milyar lira tutarında iyileştirme gerçekleştirildiğini duyurdu.

SGK duyurusu

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, genel sağlık sigortalıların aldıkları tedaviler karşılığında hastanelere ödenen bedellerde artışa gidildiği bildirildi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "Tedavilere ilişkin karşılanan bedellerde yüzde 10 ila yüzde 55 oranında artış sağladık. Yatarak tedavilerde kullanılan tıbbi malzemelerin bedellerinde yüzde 10 ila yüzde 85 oranında artış gerçekleştirdik. Bu düzenlemelerle, bedeli karşılanan sağlık hizmetlerinde toplam 110 milyar lira tutarında iyileştirme sağladık. Herkes için daha erişilebilir sağlık hizmeti sunmak için durmaksızın çalışıyoruz."

Bakan Işıkhan’ın açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise sosyal medya paylaşımında, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşeke teşekkür ederek şunları paylaştı: "Vatandaşlarımızı dünya standartlarında daha etkin ve kapsamlı hizmetler ile buluşturmak için yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) sayesinde önemli bir iyileştirmeyi tamamlamış olduk. Hayata geçirdiğimiz bu önemli adım için Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum."

