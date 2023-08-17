SGK hizmet dökümünüze hemen bakın! Bu harflerden biri varsa geçmiş olsun!

"EYT Kısmi Emeklilik Şartları ve Formülü: EYT'yi Kaçıranlar için Yeni Seçenekler Gündemde"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda kısmi emeklilik seçenekleri öne çıkıyor. EYT hakkından yararlanamayan bireyler için "kısmi emeklilik formülü" tartışılıyor. İş Kanunu ve Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre, EYT kapsamında olup da primleri yetersiz kalanlar, kısmi emeklilik avantajlarından faydalanabilirler. Kısmi emeklilik için 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü koşullarının yerine getirilmesi gereklidir. Bu şartları sağlayanlar, fazladan çalışma yapmadan emeklilik haklarına sahip olabilirler. İşte detaylar...





EMEKLİLİK ŞARTLARI VE FORMÜLÜ

EYT yasasının uygulanmasından yararlanamayan kişiler için de çeşitli alternatifler mevcuttur. Önümüzdeki dönemde, özellikle kadınların emeklilik yaşının çocuk sayısına göre esnetilmesi ve esnafın emekli olabilmesi için gerekli prim gün sayısının düşürülmesi gibi yeni adımlar atılması planlanmaktadır.

Sonuç olarak, EYT kapsamında yer alıp da eksik prim ödemesi nedeniyle yararlanamayanlar için kısmi emeklilik seçeneği sunulmaktadır. Ayrıca, EYT'yi kaçıranlara yönelik gelecekte emeklilik yaşının esnetilmesi gibi yeni düzenlemelerin de gündeme geleceği öngörülmektedir. İşte diğer ayrıntılar...





"EYT Kısmi Emeklilik Formülü: EYT'yi Kaçıranlara Yeni Umut"

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle birçok çalışan, emeklilik yolunu açtı. Ancak bazıları EYT'yi sadece bir adımla kaçırdı. EYT düzenlemesinden az önce sigortalı olanlar için "kısmi emeklilik formülü" gündeme geliyor. EYT yasasından faydalanamayanlar için, 8 Eylül 1999 tarihinden sonraki sigortalılık süreleri ve prim ödemelerine bağlı olarak kademeli yaş sınırlamaları ile kısmi emeklilik seçeneği ortaya çıktı. Yaş sınırlamalarının esnetilmesi veya tamamen kaldırılmasıyla, bu kesim için kısmi emeklilik fırsatı doğabilir. Bu konudaki ayrıntıları, CNN Türk Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya, CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'a anlattı.

EYT'yi kaçıranlara yönelik kısmi emeklilik formülü, en az 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim günü tamamlamış bireyleri hedefliyor. Daha önce, 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan kadınlar 50 yaşında, erkekler 55 yaşında emekli olabiliyordu. Ancak 2014 Mayıs'ından itibaren yaş sınırlaması kademeli olarak arttı; kadınlar için 58 yaş, erkekler için 60 yaş oldu. EYT yasasının bu kesimi eksik bıraktığı nokta, şimdi kısmi emeklilikle düzeltilecek. Bu yeni düzenlemeye göre, kadınlar için yaş sınırlaması 50'ye, erkekler için ise 55'e düşürüldüğünde ve 3600 prim günü tamamlanmışsa emeklilik hakkı elde edilebilecek.

Ancak EYT'yi kaçıranlar için iki seçenek bulunuyor. İlk olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun arşiv kayıtlarının incelenmesi amacıyla "hizmet tespit davası" açabilirler. Eğer kayıtlarda sigortalılık günleri gözükmüyorsa, prim ödemesi yapılmamışsa veya sigorta günü görünmüyorsa, "ödenmemiş prim" durumuyla karşılaşabilirler. Bu durumda, 8 Eylül 1999 öncesinde olsa bile emeklilik hakkını elde edemeyebilirler.

Sonuç olarak, EYT yasasını az farkla kaçıranlar için umut verici bir alternatif olarak "kısmi emeklilik formülü" gündeme geliyor. Ancak bu formülü kullanmak isteyenler, detayları dikkatlice incelemeli ve hangi seçeneklerin kendileri için geçerli olduğunu belirlemelidir.