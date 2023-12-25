SGK kişi başı 2000 TL yardım dağıtacak! Başvurudaki bu şarta dikkat

SGK, TBMM tarafından onaylanan bir karar doğrultusunda, vatandaşlara sağlanacak olan 2 bin TL'lik nakit yardım haberini duyurdu. Bu tek seferlik ödemenin detaylarına göz atıldığında, SGK'nın sigorta girişi bulunan herkesi kapsayacak şekilde SSK, Bağ-kur ve 4C çalışanlarına yönelik gerçekleştireceği nakit destek ödemesiyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

SGK'nın sosyal destek ödemeleri genellikle asgari ücret zammıyla paralel bir artış gösterirken, 2023 yılında öne çıkan desteklerden biri de cenaze yardımı oldu. SGK, vefat eden sigortalının birinci dereceden yakınlarına yönelik bu destek ödemesini duyurarak, ailelere ekonomik destek sağlama yolunda önemli bir adım attı. Ancak, bu ödeneği alabilmek için vefat eden kişinin yakınlarının SGK'ya yazılı başvuru yapması gerektiği belirtildi.





Cenaze ödeneğinin miktarı da her yıl güncelleniyor ve 2023 yılında yapılan hesaplamalar sonucunda 2054 TL olarak belirlendi. Ancak, emekli sandığına tabi olarak çalışanlar için bu miktarın farklı olduğu ve 2023 yılı itibarıyla emekli sandığı emeklilerine verilen yardımın 8240 TL olduğu açıklandı.

Bu destekten faydalanmak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken önemli bir husus, cenaze yardımı ödemesi için belirlenen zamanaşımı süresidir. Sigortalının vefat etmesinden itibaren en geç beş yıl içinde SGK'ya yazılı başvuru yapılması gerekiyor. Bu süre içinde başvuru yapmayanların hakları ise zaman aşımına uğruyor. Dolayısıyla, bu destekten yararlanmak isteyenlerin belirlenen süre içinde başvurularını yapmaları önem taşıyor. SGK'nın sunduğu bu desteklerle, vatandaşlara maddi anlamda bir nefes alma fırsatı tanınarak, sosyal güvenlik sisteminin geniş kapsamlı etkileri bir kez daha gün yüzüne çıkıyor.