SGK kişi başı 2000 TL yardım dağıtacak! Başvurudaki bu şarta dikkat

SGK, TBMM'nin onayıyla 2 bin TL'lik nakit yardımı duyurdu! SSK, Bağ-kur ve 4C çalışanlarına yönelik destek, vefat eden sigortalının yakınlarına cenaze ödeneği ile birleşerek vatandaşlara önemli maddi destek sunuyor.

SGK kişi başı 2000 TL yardım dağıtacak! Başvurudaki bu şarta dikkat
Yayın Tarihi:

SGK, TBMM tarafından onaylanan bir karar doğrultusunda, vatandaşlara sağlanacak olan 2 bin TL'lik nakit yardım haberini duyurdu. Bu tek seferlik ödemenin detaylarına göz atıldığında, SGK'nın sigorta girişi bulunan herkesi kapsayacak şekilde SSK, Bağ-kur ve 4C çalışanlarına yönelik gerçekleştireceği nakit destek ödemesiyle ilgili bilgiler paylaşıldı.

SGK'nın sosyal destek ödemeleri genellikle asgari ücret zammıyla paralel bir artış gösterirken, 2023 yılında öne çıkan desteklerden biri de cenaze yardımı oldu. SGK, vefat eden sigortalının birinci dereceden yakınlarına yönelik bu destek ödemesini duyurarak, ailelere ekonomik destek sağlama yolunda önemli bir adım attı. Ancak, bu ödeneği alabilmek için vefat eden kişinin yakınlarının SGK'ya yazılı başvuru yapması gerektiği belirtildi.

nakit

Cenaze ödeneğinin miktarı da her yıl güncelleniyor ve 2023 yılında yapılan hesaplamalar sonucunda 2054 TL olarak belirlendi. Ancak, emekli sandığına tabi olarak çalışanlar için bu miktarın farklı olduğu ve 2023 yılı itibarıyla emekli sandığı emeklilerine verilen yardımın 8240 TL olduğu açıklandı.

Bu destekten faydalanmak isteyenlerin dikkat etmeleri gereken önemli bir husus, cenaze yardımı ödemesi için belirlenen zamanaşımı süresidir. Sigortalının vefat etmesinden itibaren en geç beş yıl içinde SGK'ya yazılı başvuru yapılması gerekiyor. Bu süre içinde başvuru yapmayanların hakları ise zaman aşımına uğruyor. Dolayısıyla, bu destekten yararlanmak isteyenlerin belirlenen süre içinde başvurularını yapmaları önem taşıyor. SGK'nın sunduğu bu desteklerle, vatandaşlara maddi anlamda bir nefes alma fırsatı tanınarak, sosyal güvenlik sisteminin geniş kapsamlı etkileri bir kez daha gün yüzüne çıkıyor.

Öne Çıkanlar
Piyasanın en çok kazandıranı oldu! Alan da satan da paraya para demiyor Piyasanın en çok kazandıranı oldu! Alan da satan da paraya para demiyor
Altında rekorların rekoru geliyor! İslam Memiş tir tir titretecek tarihi verdi Altında rekorların rekoru geliyor! İslam Memiş tir tir titretecek tarihi verdi
O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! 43-44-45 yaşla emeklilikte yeni şartlar ortaya çıktı O kişilerin EYT'ye ihtiyacı yok! 43-44-45 yaşla emeklilikte yeni şartlar ortaya çıktı
Çok Okunanlar
Akaryakıt fiyatlarında ibre tersine döndü! Benzin, motorin, LPG'de tabelalar değişti: İşte güncel akaryakıt fiyatları Akaryakıt fiyatlarında ibre tersine döndü! Benzin, motorin, LPG'de tabelalar değişti: İşte güncel akaryakıt fiyatları Altında rekorların rekoru geliyor! İslam Memiş tir tir titretecek tarihi verdi Altında rekorların rekoru geliyor! İslam Memiş tir tir titretecek tarihi verdi Ev, arsa alıp satanlar dikkat! Artık zorunlu oldu: Yapmayana alış satış yolu kapandı Ev, arsa alıp satanlar dikkat! Artık zorunlu oldu: Yapmayana alış satış yolu kapandı Bitcoin'de boğa koşusu başlıyor! Bu coinler 100 katına fırlayabilir: Uzman isimler tek tek açıkladı Bitcoin'de boğa koşusu başlıyor! Bu coinler 100 katına fırlayabilir: Uzman isimler tek tek açıkladı Çalışanlara tek seferde 33 bin 400 TL nakit ödeme! Almayanın hakkı yanacak: O tarihe kadar... Çalışanlara tek seferde 33 bin 400 TL nakit ödeme! Almayanın hakkı yanacak: O tarihe kadar...