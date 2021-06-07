SGK potansiyel teşvik sorgulama işlemi nasıl yapılıyor?

Potansiyel teşvik sorgulama uygulaması 2018 senesinde hizmet vermeye başlayan ve işveren kişilerin işe aldıkları çalışanlar adına hangi teşvikten faydalanabileceklerini sorgulama sonucunda kolay bir şekilde tespit ettikleri bir uygulamadır. İşveren kişileri yeni ve avantajlı pek çok sigorta prim teşvik desteği verilmeye başlandı. Teşviklerin sayısının çok olması, işverenlerin teşviklerin her birinin şartları ile hangi teşvikten faydalanabileceği hakkında bilgi sahibi olmaması teşvikten faydalanma durumunu zorlaştırmaktaydı. Sonunda Sosyal Güvenlik Kurumu bu sorunu çözmek için oldukça güzel bir sistem geliştirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu potansiyel teşvik sorgulama ismindeki bu yeni uygulamayla beraber işveren kişiler işyeri ile sigortalı kapsamında sorgulama yapıp hangi çalışanın hangi teşvikten faydalanabileceğini kolaylıkla öğrenebilecek.

SGK teşvik sorgulama işlemi nasıl yapılıyor?

Teşvik sorgulaması işveren kişi tarafından oldukça basit bir şekilde yapılabiliyor. Potansiyel teşvik sorgulama ekranına giriş yapma aşamaları şu şekildedir;

SGK teşvik sorgulama ekranı

Uygulamaya SGK işveren sistemi üstünden giriş yapılması gerekmekte. Bu giriş işlemi için de SGK E bildirge kullanıcı adı ile şifre bilgilerinin olması gerekmekte.

İlk olarak SGK işveren sistemine giriş yapılmalı. Sisteme giriş yapıldıktan sonra karşınıza yukarıdaki görselde ki gibi bir ekran çıkacak. E bildirge kullanıcı kodu, işyeri şifresi ile sistem şifresi bilgilerinizi yazıp SGK işveren sistemine giriş yapmalısınız.

Sisteme giriş işlemi tamamlandıktan sonra “İşveren”, “Teşvikler ve Tanımlar”, Potansiyel Teşvik Sorgulama” seçenekleri takip edilerek SGK teşvik sorgulama ekranına giriş yapma işlemi gerçekleşiyor.



Bu noktada da işe giriş bildirgesini verdiğiniz sigortalının T.C numarasını yazıp, eğitim durumu kısmında uygun olan seçeneği işaretleyerek sorgula kısmına basın. SGK potansiyel sorgulama sonucu sigortalınız için yararlanma hakkı olan teşvikler potansiyel teşvik sorgulama ekranında aşağıdaki önekte olduğu gibi yeşil renk ile görünecektir.

T.C kimlik numarası ile SGK teşvik sorgulama işlemi yapılıyor mu?

İşveren kişi potansiyel teşvik sorgulama ile tanımlama işlemleri e SGK işveren sisteminden yapılıyor. İşveren teşvik sorgulamanı işveren sisteminin üstünden sigortalı olan kişinin T.C kimlik nosu ile nasıl sorgulama işlemi yapılacağı yukarı başlıklarda detaylı olarak anlatıldı. Sadece, çalışan kişi T.C nosu ile veya da işe girme bildirgesi verilmeden ya da işveren teşvik sorgulama sistemine giriş yapmadan çalışanınız adına teşvik sorgulaması veya tanımlaması yapmanız mümkün değildir.

27103 teşvik sorgulama işlemi nasıl yapılıyor?

27103 teşviki işveren kişilere 2018 yılı itibarı ile verilmiş olan en önemli teşviklerden bir tanesidir. Bu teşvikte gereken kriterleri taşıyan işverenlerin minimum on iki ay boyunca bütün sigorta primleri devlet tarafından karşılanıyor. Olur ki yukarda yazılı hükümler doğrultusunda sorgulamanın sonucu 27103 teşvikinden faydalanabileceğiniz yönünde ise uymanız gereken bazı şartlar ile dikkat etmeniz gereken durumlar olacaktır.

4447 / 19. madde sorgulama işlemi nasıl yapılıyor?

SGK 6111 teşvik sorgulaması nasıl yapılıyor?

4447 / 19. madde teşviği 7103 sayılı kanunla beraber gelmiştir. 27103 sayılı kanun teşviki de bu kapsam içinde olan teşvik çeşididir. Tabi işyerinin faaliyet gösterdiği sektöre göre de faydalanılacak prim oranlarında farklılıklar oluyor.

6111 teşviki (4447/10. madde teşviki) işverenler ve ev işlerinde sigortalı olarak çalıştıran kişiler için önemli olan teşviklerden bir tanesidir. Bu teşvik için gerekli sorgulama işlemi SGK işveren sistemine giriş yapılmasının ardından teşvik sorgulama programından “İşveren”, Teşvikler ve Tanımlar”, 447 Geçici 10. Madde listeleme- silme sıralaması takip edilerek yapılabilir.

SGK teşvik tanımlama işlemi nasıl yapılıyor?

Teşvik tanımlama işlemini yapmak için faydalanabileceğiniz alakalı teşviki seçmeniz gerekiyor. Seçme işlemi sonrasında teşvikten ne kadarlık bir sürede faydalanabileceğiniz, teşvik bilgileri ekranı açılacaktır. Bu ekranı kaydetmeyi seçerek tanımlama işlemini sonlandırabilirsiniz.

SGK işveren teşvik sorgulama sistemiyle sigortalının;

2828 /SAYILI KANUN EK 1.MADDE (Haklarında korunma veya bakım, tedbir kararı alınanlar),

6111 /4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 10.MADDE teşviki,

17103 /4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 19.MADDE (İmalat veya bilişim sektörü) teşviki,

27103 /4447 SAYILI KANUN GEÇİCİ 19.MADDE (Diğer sektör) teşviki,

5510 SAYILI KANUN 81.MADDE 1.FIKRA (ı) BENDİ yani 5 puanlık indirim,

desteklerinden hangilerinden faydalanabileceğinizi sorgulamış olursunuz.

Yukarıdaki belirtilmiş olan teşviklerin her birinden faydalanmak için ortak ve olmazsa olan şartlar şu şekildedir;

Son ödeme vadesi geçmiş sigorta primi, işsizlik primi, damga vergisi ve idari para cezası borçlarınızın olmaması, borç varsa bile yapılandırılmış/taksitlendirilmiş olması ve taksitlerin düzenli ödeniyor olması tabi yapılandırma ve ya taksitlendirme haricindeki cari dönem borçlarını da düzenli ödüyor olmanız gerekiyor.

Aylık prim ve hizmet belgelerini zamanında vermeniz,

Tahakkuk eden prim borçlarını da son ödeme tarihine kadar ödemeniz gerekiyor.

Teşvikten yararlanılacak sigortalı tanımlama işlemi nasıl yapılıyor?

İşveren sistemde sorgulama yaparak gereken şartlara göz attıktan ve faydalanabileceğiniz teşvik tutarlarını da öğrendikten sonra tanımlama işlemi yapılır.

Teşvikten yararlanılacak sigortalı tanımlama işlemini kullanınız ne anlama geliyor?

Teşvik tanımlama işlemi yapılmadan aylık prim ile hizmet belgesi yollamak istenildiğinde yukarıda yazılı olan şekilde bir uyarıyla karşılaşılabilir. Bu sebepten yukardaki aşamalar takip edilerek öncelikle teşvik tanımlama işlemi yaptırmak gerekiyor.