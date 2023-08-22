SGK uzmanı emekli zammı için kulis bilgisi paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli maaşlarına yönelik düzenlemeler için talimat verdi. Emeklilere ek zam ne zaman geleceği merak konusu. Toplu sözleşme sonucu beklenirken, SGK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş hesaplaması tablosu açıklandı. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, kulis bilgisini paylaşarak oranları açıkladı. Erdoğan'ın emekli maaşı düzenlemesi 8077 TL olmayacak, yaklaşık 4000 TL olması bekleniyor. İşte detaylar...





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN EMEKLİ MAAŞLARIYLA İLGİLİ TALİMAT VERDİ

Son günlerde emeklilere yönelik gündem oldukça yoğun. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla emeklilere zam çalışmalarının başladığını duyurdu. Temmuz 2023'te gerçekleşen yüzde 25'lik zamın ardından Erdoğan, emekli aylıklarıyla ilgili Bakanlığın çalışmalarının devam ettiğini belirterek emeklilerin de hak ettikleri düzenlemeyi alacağına vurgu yaptı. İşte diğer ayrıntılar...





AK Parti Grup Başkanı Abdullar Güler ise Aydın'da bir etkinlikte emeklilerin beklentilerine dikkat çekti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın emeklilerle ilgili bir çalışma yürüttüğünü ve Meclis açıldığında konuyu ele alacaklarını ifade etti.

Şu an gözler Emekli Sandığı mensubu emeklilerin maaşlarını belirleyen toplu sözleşmeye çevrildi. SGK ve Bağ-Kur emeklileri içinse Ekim ayı ve Meclis'in açılması bekleniyor. Ocak 2024'te yapılacak emekli zammında hangi rakamların öne çıkacağı ve en düşük emekli maaşının ne olacağı merak konusu. SGK Uzmanı Emin Yılmaz, tüm bu konularda detaylı açıklamalarda bulunarak soruları yanıtladı.

Emeklilere dair gelişmeler, hem emeklilerin hem de genel olarak kamuoyunun yakından takip ettiği bir konu olarak öne çıkıyor. Gelecekteki düzenlemelerin emeklilere ne tür etkiler sağlayacağı, emekli maaşlarının nasıl şekilleneceği merakla bekleniyor.

Emekli maaşlarına ilişkin önemli gelişmeler gündemi meşgul ediyor. Emekli maaşlarına gelecek zamlar ve düzenlemeler, emeklilerin ve kamuoyunun büyük ilgisini çekiyor.

Emekli maaşlarının zamlarının kök maaş üzerinden yapılıp yapılmayacağı sorusu önem taşıyor. Uzman Emin Yılmaz, kök aylıklarda değişiklik yapılamayacağını ve kök maaşın gerçek maaşı yansıttığını vurguluyor. Mevcut emeklileri değil yeni emekli olacakları etkileyeceği belirtiliyor.

Emeklilere yapılacak ek zamlar için '4000 TL' kulis bilgisi gündemi sallıyor. Geçmiş dönemlerde emeklilere toplam 8 kez refah payı verilmiş. Uzmanlar, Meclis açıldığında seyyanen zam yapılmasının beklendiğini ifade ediyor. Emin Yılmaz, en düşük emekli maaşının da 10.000 TL'ye yükselebileceğini belirtiyor.

Emeklilere yönelik gelecek olan zamların hesaplaması merak ediliyor. Emin Yılmaz'a göre, enflasyon oranlarına göre Temmuz-Aralık döneminde yapılacak zammın sonucunda en düşük emekli maaşının 9.900 TL'ye çıkabileceği söyleniyor.

Memur emeklileri de unutulmuyor. Uzman Emin Yılmaz, memur emeklileri için yapılacak olan zammın yüzde 43 artışla en düşük memur emekli maaşının 14.122 TL'ye yükselmesini beklediğini ifade ediyor. Ancak, Memur-Sen'in yüzde 35 talep etmesi halinde bu oranın yüzde 68'e kadar çıkabileceği dile getiriliyor.

Emin Yılmaz'a göre, memur ve emekli maaşlarındaki zamlar Ocak 2024 asgari ücret zammını da etkileyecek. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminleri doğrultusunda asgari ücretin 15.000 TL'nin üzerine çıkabileceği ifade ediliyor.

Emekli ve memur maaşlarına yönelik bu tahminler ve hesaplamalar, milyonlarca insanın geleceği için büyük bir önem taşıyor. Gelecekteki düzenlemeler, insanların ekonomik durumlarını etkileyeceği için büyük bir ilgi ile bekleniyor.