SGK'dan emeklileri zil takıp oynatacak haber geldi! Ay sonuna kadar 33 bin 600 TL toplu para ödemesi yapılacak

SSK, Bağ-Kur ve 4C üyelerine SGK'dan tek seferlik ödeme müjdesi geldi. Emekli ve çalışanlara toplu ödeme yapılacağı açıklanırken, hesaplarından kimlerin, nasıl, ne zaman ve kimlerin yararlanacağı konusunda da ilginç incelemeler yapılıyor.

Kadınlar, çalışıp çalışmadıklarına bakılmaksızın devletten pek çok yardım alma hakkına sahiptir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı çalışmayan annelere yapılan yardımların büyük bir kısmını ödemekte, ancak ödemelerin bir kısmı SGK tarafından çalışan annelere yapılmaktadır.

Doğum sonrası annelere yönelik destek hizmetlerinden SGK, anne ve çocukları desteklemeyi, tıbbi ve hemşirelik bakım masraflarını karşılamayı amaçlamaktadır. SGK ödemesi için asgari ödeme 33.387 TL'dir, ancak annenin maaşına ve kayıt durumuna bağlıdır. Amaç, annelerin maddi anlamda güvencelerini desteklemek ve çocuklarının daha iyi bir çevrede büyümelerini sağlamaktır. Doğum Yardımı, Çocuk Yardımı ve Emzirme Yardımı gibi birçok ödeme SGK tarafından yapılmaktadır.





Annelere verilen desteklere istinaden ayrıca çalışan ve emekli kişiler de destek alabilmektedir. Geçici Sakatlık Ödeneği veya Raporlama Yardımı olarak 33.387 TL ödenen söz konusu ödemeler maksimum 74.666,67 TL'ye çıkmaktadır.

SGK'nın konuyla ilgili açıklaması da şöyle:

"4/a ile 4/b sigorta statüsüne tabi olan çalışan kadınların ya da sigortalı olarak çalışan erkeklerin sigortası bulunmayan eşinin, kendilerinin çalışmasından kaynaklı gelir alan kadının cveya gelir alan erkeğin sigortası bulunmayan eşinin gebeliğinin başladığı tarih itibariyle;

Doğumdan sonraki ilk 8 hafta, çoğul gebeliklerde ilk 10 hafta, bu döneme kadar hamilelik ve doğumla ilgili her türlü rahatsızlık veya sakatlık durumu analık durumu olarak kabul edilir.

SSK, Bağ-Kur ve başka sosyal sigorta sektörlerinin sigortalılarına ağustos ayında 33 bin 387 TL'lik toplu ödeme yapılacağı bili

aren;Sigortalı kadın veya 4/a ve 4/b statüsündeki sigortalı erkeklerin sigortasız eşleri, kendi işlerinden gelir veya aylık alan kadınlar veya sigortasız gebelikleri” tarihinden itibaren, eşinin gelir veya aylıklarını kimin almaya başladığı bildirildi. Sigortalının son yıldaki geliri, hak sahibine ait tutarı gösterir. Ödenecek miktar brüt maaşınıza bağlıdır.