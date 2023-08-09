SGK'dan hediye gibi ödeme! Geri ödemesiz 25.000 TL'yi bu şartla verecek

Gebelik ve doğum dönemleri, kadınların hayatındaki en önemli evrelerden biridir. Türkiye'de devletin sağladığı karşılıksız yardımlarla, bu özel süreçteki vatandaşlar desteklenmektedir.



İŞKUR ve SGK tarafından sunulan destekler, anne adaylarına ve yeni annelere büyük kolaylıklar sağlamaktadır. Doğum öncesi ve sonrası aşamalara göre düzenlenen yardımlar, gebelik dönemindeki kadınların finansal ve manevi ihtiyaçlarını hafifletmeyi amaçlamaktadır.

YARDIM VE BAŞVURU DETAYLARI





Doğum öncesi dönemde, anne adaylarına çeşitli yardımlar sunulmaktadır. Çocuk parası, doğum yardımı, süt veya emzirme parası gibi destekler, anne adaylarını rahatlatmayı hedefler. Ayrıca iş hayatına dönmek isteyen annelere yönelik kreş parası ve yarım gün iş parası gibi destekler de bulunmaktadır.

Doğum sonrası dönemde de devlet destekleri devam etmektedir. Yeni doğan bebeğin bakımı için maddi destek sağlanırken, çocuk parası, kreş parası ve eğitim yardımı gibi destekler de devam eder. Bu yardımlar, ailelerin maddi yükünü hafifletmeye yönelik önemli adımlardır.

Yardımlardan faydalanmak isteyen vatandaşlar, İŞKUR, SGK ve e-Devlet platformları üzerinden başvuru yapabilirler. İlgili başvuruların sonuçları genellikle 15 ila 30 iş günü içerisinde açıklanmaktadır. Birden fazla başvuru hakkının olmadığı unutulmamalıdır.

Özellikle SSK üzerinden aktif olarak çalışan kadınlar için doğum yardımı oldukça önemlidir. İlk doğumda 2 ay boyunca yarım gün çalışarak tam maaş alabilirken, ikinci doğumda 4 ay, ileri doğumlarda 6 ay boyunca yarım gün çalışma gerekmektedir. Engelli çocuğu olan kadınlar için bu süre 12 ay olarak belirlenmiştir. Çoğul gebelik durumunda ise 30 gün ek destek sağlanmaktadır. Bu süreçte annenin maaşının yarısı işveren tarafından, diğer yarısı ise İŞKUR tarafından karşılanmaktadır.

Devletin sağladığı bu destekler, kadınların gebelik ve doğum dönemlerindeki maddi yüklerini hafifletmeyi amaçlayarak ailelere büyük destek sağlamaktadır.