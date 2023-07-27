SGK'ya başvuru yapılmayacak! O kişiler 6 ay boyunca devletten destek alacak: Tek yapılması gereken...

Asgari ücretli çalışan milyonlarca vatandaşa müjdeli haber geldi! Destek ödemeleri arttı! Hem de başvuru yapmanıza gerek yok! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ASGARİ ÜCRET DESTEKLERİ

Milyonlarca asgari ücretliyi yakından ilgilendiren haberler paylaşıldı. Asgari ücret destekleri 500 TL'ye yükseldi. Evde bakıcı ve gündelikçi olarak çalışan vatandaşlar da asgari ücret desteklerinden faydalanacak. Asgari ücret desteği 6 ay sürecek ancak nakit olarak verilmeyecek, iş verenlerin sigorta primlerinden mahsup edilecek. Asgari ücrete yapılan ara zamlar sonrasında 11 bin 402 TL olan asgari ücret destekleri de 400 TL'den 500 TL'ye yükseldi. Asgari ücret destekleri 1 Temmuz tarihinden itibaren geçerli olmaya başladı. Özel sektöre verilen asgari ücret destekleri Temmuz- Aralık ayları arasında uygulanacak. Asgari ücret desteklerinden faydalanmak için iş verenin başvuru yapması gerekmiyor. Destekler personel sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Emekli olduktan sonra sigortalı olarak çalışan kişilere, çıraklara, stajyerlere destek verilmiyor. Bu sene ilk kez SGK'ya iş yeri dosyası açtıranlar prime esas kazançlarına bakılmadan bildirdikleri bütün sigortalı personel için prim ödeme gün sayısının 16.66 TL ile çarpılması sonrasında asgari ücret desteğinden faydalanacak.





Asgari ücret desteği alırken prim ve hizmet belgeleri, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süreleri içinde verilmesi zorunlu tutuluyor. Sigortasız işçi çalıştıran, sahte sigorta yapan, SGK prim borcu, idari para cezası, gecikme zammı olan kişiler asgari ücret desteklerinden faydalanmıyor. Sosyal hizmetlerden faydalanan kişiler işe alınırsa alt sınırdan hesaplanan sigorta prim ve işsizlik sigorta primi sigortalı ve iş veren hissesinin tamamı her sigortalı için beş sene süreyle Hazine tarafından karşılanıyor. Bu teşvikten faydalanmak için 19 Şubat 2014 tarihinden sonra işe alım yapılması, iş verenin prim ve hizmet belgelerini yasal sürede vermesi, sigortalı bildirimde bulunması gerekiyor. Teşvik ödemeleri 5 bin TL ile 8 bin TL arasında değişkenlik gösteriyor. Kamu Sen Genel Başkanı Önder Kahveci görüşmelerde 403 talep bildireceklerini belirtti ve bütün maaşlara refah payı dahil olmak üzere yüzde 58.4 oranında zam uygulanmasını istedi. Ek ödeme sisteminin değiştirilmesi, 8 bin 77 TL taban artışının maaşlara eklenmesi, kirada oturan kamu çalışanlarına 7 bin 850 TL yardım yapılması da talepler arasında yer alıyor.