SGK'ya dilekçesini veren 33 bin 388 TL'yi kapıyor! 3 ay şartına uyan parayı koliyle götürecek

Ülkemizde annelere yönelik sosyal destek ve avantajlar çeşitli şekillerde sağlanmaktadır. Bu desteklerin amacı, annelerin doğum sürecinde ve sonrasında ekonomik açıdan desteklenmesi ve çocuklarına daha iyi bakabilmelerini sağlamaktır. Doğum yardımı ve emzirme ödeneği gibi sosyal yardımlar, annelerin ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olurken, çalışan annelere de doğum izni sürecinde maaşlarının devlet tarafından ödenmesi gibi kolaylıklar sağlanmaktadır.

Bu sosyal yardımlardan biri olan doğum yardımı, annelerin doğum yapması durumunda devlet tarafından yapılan bir ödemedir. Dilekçeyi SGK'ya teslim eden annelere 90 gün şartıyla bu yardımdan faydalanma imkanı tanınmaktadır. Yardıma hak kazanan annelere, teslim ettikleri dilekçeye göre en az 33.387 TL ve en fazla 74.666 TL arasında bir ödeme yapılmaktadır.

Aynı zamanda emzirme ödeneği de annelere yönelik bir destektir. Emzirme ödeneği, doğum yapan annelerin doğum sonrası 6 ay boyunca her ay düzenli olarak almalarına imkan tanır. Bu ödenek, annelerin bebeklerine daha iyi bakabilmelerine ve emzirme dönemlerinde maddi açıdan rahatlamalarına yardımcı olur.

Çalışan annelere yönelik düzenlemeler de annelerin iş hayatı ile annelik görevlerini uyumlu bir şekilde yürütmelerine destek olmayı amaçlar. Doğum izni sürecinde çalışan annelerin maaşlarının devlet tarafından ödenmesi, annelerin doğum sonrasında maddi sıkıntı yaşamamalarını sağlar ve onlara bebeklerine daha fazla zaman ayırma imkanı tanır.

Tüm bu sosyal destek ve avantajlar, ülkemizde annelere yönelik önemli kolaylıklar sunmaktadır ve annelerin sağlık ve refahı açısından önemli bir rol oynamaktadır. Bu destekler sayesinde anneler, çocuklarına daha iyi bakabilmekte ve sağlıklı bir anne-çocuk ilişkisi geliştirmektedir.

Doğum iznine çıkan çalışan anneler, bu dönemde maaşlarını almaya devam ediyor. İşverenler, çalışan annelere doğum izninde oldukları süre boyunca maaşlarını ödemekte ve bu maaşların tutarı annenin normal çalışma koşullarında aldığı maaşa göre belirlenmektedir. Bu destek ödemesine "doğum izin parası" denilmektedir ve hesaplamalar son 12 aydaki toplam brüt ücret ve toplam gün sayısı üzerinden yapılır. Ayrıca izin günü sayısı kısmına 112 gün eklenir.





Doğum izin parası için alınacak destek ödemesi için son 1 yıl içindeki sigorta süresine dikkat edilir ve 90 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir. Bu süreçte doğum öncesi ve sonrasındaki toplam 112 günlük izin süresini kapsayan bir ödeme yapılmaktadır. Bu süre için ödenecek ücretin hesaplaması, son 1 yıl içindeki kazanç ortalaması üzerinden yapılır. Ancak asgari ücretli çalışanların ödeneği, ödemenin yapıldığı tarihteki asgari ücret üzerinden hesaplanan tutarın altında olamaz. Aynı şekilde son 1 yıl içinde 180 günden az sigortalı çalışanların ödeneği de asgari ücretin 2 katını aşamaz.

Bu destek ödemeleri sayesinde çalışan anneler, doğum izni süresince maddi olarak rahatlayarak bebeklerine daha iyi bakma imkanı bulmaktadırlar. Bu uygulama, annelerin iş hayatı ile annelik görevlerini daha uyumlu bir şekilde yürütmelerine katkı sağlamaktadır.

Temmuz ayında maaşların artmasıyla birlikte geçici iş göremezlik ödeneği de artacak. Asgari ücretin yükselmesiyle birlikte, annelerin bu ödemeden alacağı tutarlar da artış gösterecek. Asgari ücretli bir anne için ödenecek tutar, brüt maaşına göre farklılık gösterecek. Örneğin, brüt maaşı 15 bin lira olan bir anne için iş göremezlik ödeneği 37 bin 333 lira olacakken, 20 bin lira brüt maaşa sahip bir anne için ödenecek tutar 49 bin 778 lira olacaktır.

Geçici iş göremezlik ödeneği, annelerin doğum öncesi ve sonrasındaki çalışamadıkları süre boyunca alacakları bir sosyal yardımdır. Bu ödeneğin süresi, doğum durumuna ve çoğul doğum olup olmamasına göre değişebilir. Ödeme 112 gün üzerinden hesaplanırken, çoğul doğumda bu süre 126 güne çıkabilmektedir.

Bu ödemeden faydalanabilecek kişiler arasında, Sosyal Sigortalar Kurumu'na (SSK) bağlı sigortalılar, Bağ-Kur statüsündeki sigortalılar, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular, yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılan Türk işçileri ve ev hizmetlerinde çalışanlar yer almaktadır. Bu kişiler, çalışma sürelerine ve sigorta durumlarına göre geçici iş göremezlik ve emzirme ödeneği alabilirler. Bu destekler, annelerin doğum süreçlerinde maddi açıdan rahatlamalarını ve çocuklarına daha iyi bakabilmelerini sağlamak amacıyla verilmektedir.





Doğum öncesi ve doğum sonrası analık raporları elektronik ortamda sağlık hizmet sunucuları tarafından düzenlenir. Bu raporlar daha sonra SGK veri tabanına ve sigortalının çalıştığı işverenin "çalışılmadığına dair bildirim" ekranına aktarılır. Geçici iş göremezlik ödeneği için gerekli süreler sistem tarafından hesaplanarak, anlaşmalı bankaya sigortalının T.C. kimlik numarasına tanımlanır ve ödeme işlemi yapılır. İş göremezlik ödeneği, doğum öncesi ve doğum sonrasında çalışamadığı sürelerin ücretinin devlet tarafından ödenmesidir.

Ödemeler, sigortalının brüt ücretine ve doğum izni süresine göre hesaplanır. Örneğin, brüt ücreti 13.414,50 TL olan bir anne için iş göremezlik ödeneği 33.387,20 TL olurken, brüt ücreti 30.000 TL olan bir anne için ödenecek tutar 74.666,67 TL olacaktır. Bu şekilde farklı brüt maaşlara sahip annelerin iş göremezlik ödeneği de farklılık gösterecektir.

Geçici iş göremezlik ödeneği için belirli şartlar aranır ve sigortalının son 1 yıl içinde en az 90 gün prim ödemesi gerekmektedir. Ödemeler, doğum öncesi ve sonrasındaki toplam 112 gün süren izni kapsar ve çoğul gebelik durumunda bu süre 126 güne kadar çıkabilir. Annelerin iş göremezlik ödeneği, doğum sürecinde maddi açıdan rahatlamalarını ve çocuklarına daha iyi bakabilmelerini sağlamak amacıyla verilen önemli bir sosyal yardımdır.