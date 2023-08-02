SGK'ya dilekçesiyle giden 33 bin TL'yi kapar! Tek şartla balya balya para ödeniyor

Türkiye’de bulunan annelerin sağlık, bakim ve ekonomik ihtiyaçlarına karşın düzenlemeler bulunmaktadır. Doğum yapmış olan annelere verilen doğum yardımından ise milyonlarca kişi yararlanmaktadır. Aynı zamanda doğum izni süresi boyunca maaşları da devlet tarafından ödenmektedir.

Destek İçin 90 Gün Şartı Bulunuyor

Doğum izni parasını almak isteyenlerin 1 sene içince en az 90 gün primi olması gerekmektedir. Geçici iş görmezliği ödeneği adı altındaki rapor parası, doğum öncesi ya da sonrasında kullanılacak olan 112 günlük izni dahil etmektedir.





Ödemeler Maaşa Göre Değişmektedir

Temmuz ayındaki maaşların artmasıyla birlikte, asgari ücretin günlük brütü 447,15, aylık brütü 13.414 TL’ye çıkmasıyla annelerin alması planlanan maaşı 33.387 TL’ye yükselmiş durumda.

Söz konusu tutar annelere sağlanması planlanan en düşük ödemedir. Brüt maaşı 15.00 TL olan annelerin ödeneği 37.333 TL olmuşken, 20.000 TL olan ödeme ise 49,778 TL’ye çıkmış durumda.

Ödemeler Nasıl Yapılıyor?

Doğum öncesi ve sonrası raporları, elektronik ortamda SGK veri tabanına düşmektedir. Ödeme işlemleri, sigortalının iş yerine bağlı olarak bulunduğu il merkez müdürlüklerinde gerçekleşmektedir. Sigortalının erken ya da beklenenden geç doğum yapması halinde doğum sonrası ve öncesi iş göremez ödeneği tekil gebelikte 112, çoğul gebelikte ise 126 gün olması gerekmektedir. Anlaşmalı bankalar da TC kimlik numarasını tanımlayarak ödemeyi yapmaktadır.