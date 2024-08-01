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Shell'in İkinci Çeyrek Karı Düşmesine Rağmen Beklentileri Aştı

Shell'in ikinci çeyrek karı düşmüş olsa da analistlerin tahminlerini geride bıraktı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 10:16
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 10:16
Shell'in İkinci Çeyrek Karı Düşmesine Rağmen Beklentileri Aştı

Shell'in İkinci Çeyrek Performansı

Enerji devi Shell, 2023 yılının ikinci çeyreğinde finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin karı, önceki çeyreğe göre yüzde 18,6 oranında bir azalma göstererek 6,3 milyar dolar seviyesine geriledi. Ancak bu sonuç, analistlerin 6 milyar dolar olarak öngördüğü rakamın üzerinde gerçekleşti.

Finansal Veriler ve Etkileri

Shell'in nisan-haziran dönemine ait finansal verilere göre, karı önceki çeyrekteki 7,73 milyar dolar ile karşılaştırıldığında önemli bir düşüş yaşamış durumda. Düşük fiyatlar ve azalmakta olan satış seviyelerinin yanı sıra, zayıf sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti de bu düşüşte rol oynadı.

Gelecek Planları

Şirket, bu duruma rağmen yatırımcılarına yönelik olumlu bir adım atarak önümüzdeki üç ay içinde 3,5 milyar dolar değerinde hisse geri alımı yapacağını açıkladı. Bu gelişme, yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.

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