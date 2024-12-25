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SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi'nden 2024 Yenilenebilir Enerji Değerlendirmesi

SHURA, 2024'ta Türkiye'deki yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlanacağını ve enerji dağıtımında stratejik adımlar atıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 13:12
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 13:18
SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi'nden 2024 Yenilenebilir Enerji Değerlendirmesi

Türkiye'nin Enerji Dönüşümünde Yenilenebilir Enerji Yükseliyor

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, 2024'ün Türkiye için önemli bir yıl olacağını ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlanacağını duyurdu. İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında Türkiye'nin enerji dönüşümü görünümü masaya yatırıldı ve 2025 projeksiyonları paylaşılmıştır.

Yenilenebilir Enerji Payı Artıyor

2024 itibarıyla, Türkiye'nin kurulu gücünün 115 gigavata ulaşmasıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının payı yüzde 59 seviyesine çıktı. Bu oran, 2023 yılında yüzde 56 olarak kaydedilmişti. 6,5 gigavatlık yeni kurulu güçte ise, bu yıl devreye giren kaynakların yüzde 99'unu yenilenebilir enerji kaynakları oluşturdu.

Güneş Enerjisinde Rekor

Bu dönemde güneş enerjisi kurulumunda rekorların kırıldığı gözlemlenirken, rüzgar enerjisindeki kurulumlar hedefin gerisinde kaldı. Doğal gaz kurulu gücüyse yaklaşık 1 gigavat azaldı.

2024'te Doğal Gaz Üretimi Düştü

Brüt elektrik üretiminin 330 teravatsaat seviyesine ulaşmasıyla birlikte, üretimin yüzde 46'sı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Bu oran, 2023 yılında yüzde 42 olarak kaydedilmişti. Rüzgar ve güneş enerjisi, geçen yıl üretimdeki yüzde 16 olan payını, bu yıl yüzde 18,3'e çıkardı. Ancak, doğal gazın üretim payında belirgin bir azalma görüldü.

Enerji İthalatı Düşüyor

Yılın ilk 10 ayında enerji ithalatının 53 milyar dolar seviyesine ulaştığı bildirilirken, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 5 milyar dolar azalma yaşandı. Bu durum, fiyat düşüşü değil, yurt içindeki talep azalışından kaynaklandı.

2025 Hedefleri ve Yenilenebilir Enerji İhaleleri

2025 yılı kamu hedefleri doğrultusunda güneş enerjisine 5 gigavat, rüzgar enerjisine 2-3 gigavat kurulu güç artışı öngörülmekte. Yeni Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ihaleleri çerçevesinde ise toplam 800 megavat güneş ve 1200 megavat rüzgar kapasitesinin tahsisi amaçlanıyor.

Alkım Bağ Güllü'den Açıklamalar

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü, 2024’ün Türkiye'nin enerji dönüşümüne odaklandığı ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandığı bir yıl olduğuna dikkat çekti. Güllü, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve şebeke yatırımları için belirlenen iddialı hedeflerin, kamu politikalarının merkezinde yer aldığını vurguladı.

Finansmanın Önemi

Başarılı bir enerji dönüşümü için alınması gereken aksiyonlara vurgu yapan Güllü, net sıfır karbon hedefi ve bunun altını dolduracak politikaların belirlenmesinin şart olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin sadece elektrik sektörünün dönüşümü için yıllık 15 milyar dolarlık bir yatırım ihtiyacına sahip olduğunu belirtti.

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, 2024'ün, Türkiye'nin enerji dönüşümüne odaklandığı ve yenilenebilir...

SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi, 2024'ün, Türkiye'nin enerji dönüşümüne odaklandığı ve yenilenebilir enerji yatırımlarının hızlandığı bir yıl olduğunu bildirdi. SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Direktörü Alkım Bağ Güllü ve SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman açıklamalarda bulundu.

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