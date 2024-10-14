Siber Dayanıklılık Temalı Konferans Yaklaşıyor

Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı Başlıyor

Siber dayanıklılık temasıyla düzenlenecek olan 17. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı, Mustafa Alkan liderliğindeki Bilgi Güvenliği Derneği tarafından 16-17 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecektir.

Konferansın Ana Teması: Siber Dayanıklılık ve Olgunluk

Mustafa Alkan, basın toplantısında, "Dernek olarak, Türkiye’nin gündeminde siber güvenlik konusunu sürekli canlı tutmaya çalışıyoruz. Bu konferans ve düzenlediğimiz etkinliklerle birlikteliği sağlamak istiyoruz" dedi.

İnsan Kaynağı Eksikliği ve Çözüm Önerileri

Alkan, "Ülkemizde siber güvenlik alanında en önemli sorun insan kaynağı. Bu yüzden dernek olarak yaz kampları düzenliyoruz," şeklinde konuştu.

Sektörle İlgili Gelişmeler Değerlendirililecek

Siber güvenlik alanındaki yasal düzenlemeler ile oluşturulacak otoritenin, çalışmaların daha etkili bir şekilde yürütülmesini sağlayacağını belirten Alkan, "Toplumun tüm kesimlerini bir araya getirerek, sektöre dair gelişmeleri tartışmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Siber Güç ve Dayanıklılığın Önemi

Alkan, yeni dünya düzenine ayak uydurmanın temel şartının siber olgunluğun artırılması olduğunu vurgulayarak, "Devlet ve millet olarak bağımsız olmak için siber dayanıklılığımızı artırmalıyız. Siber ordularımızı ve teknolojik savunmamızı güçlendirmeliyiz" dedi.

Sonuç Bildirgesi Yayınlanacak

Konferans boyunca yerli ve milli ürünlerin kullanımının önemine de değinileceğini sözlerine ekleyen Alkan, etkinliğin ardından bir sonuç bildirgesi hazırlayacaklarını bildirdi.