Siber Saldırı Avrupa'nın Büyük Havalimanlarında Gecikmelere Neden Oldu

Siber saldırı Avrupa havalimanlarında operasyonları aksattı

Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki havalimanlarında uçuşlar, check-in ve biniş sistemlerine yönelik bir siber saldırı nedeniyle aksıyor. Olayın merkezi olarak bildirilen 19 Eylül Cuma gecesi itibarıyla birçok havalimanında hizmetlerde kesintiler ve yoğunluk yaşandığı belirtildi.

Brüksel Havalimanı'ndan açıklama

Brüksel Havalimanı, kullandıkları check-in ve biniş sistemleri hizmet sağlayıcısına yönelik bir siber saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada saldırıdan birçok Avrupa havalimanının etkilendiği ve şu anda işlemlerin yalnızca manual olarak yapılabildiği ifade edildi. Havalimanı, hizmet sağlayıcının sorunu gidermek üzere çalıştığını ve çözümün en kısa sürede sağlanacağı bilgisini paylaştı.

Uçuş planlaması ve yolcu uyarısı

Açıklamalarda yaşanan teknik sorunun uçuş planlamasını büyük ölçüde olumsuz etkilediği, bunun sonucunda gecikmeler ve iptaller yaşandığı vurgulandı. Bugün uçuşu olan yolcuların havalimanına gelmeden önce hava yolu şirketlerinden uçuş durumlarını kontrol etmeleri, onaylanmış uçuşu olan yolcuların ise havalimanına en az 3 saat erken gelmeleri tavsiye ediliyor.

Sağlayıcı ve diğer havalimanlarının açıklamaları

Havalimanlarına check-in ve biniş sistemleri sağlayan ABD merkezli Collins Aerospace, sistemlerinde siber saldırı kaynaklı bir kesinti olduğunu ve sorunu çözmek için aktif olarak çalıştıklarını açıkladı. Londra Heathrow Havalimanı da Collins Aerospace'in yaşadığı teknik sorunun özellikle giden yolcularda gecikmelere neden olabileceğini duyurdu. Berlin Havalimanı ise Avrupa genelinde faaliyet gösteren bir sistem sağlayıcısındaki teknik sorun nedeniyle check-in işlemlerinde uzun bekleme süreleri olabileceğine dikkat çekti.

