Siemens, 2027'ye Kadar 6 Binden Fazla Kişiyi İşten Çıkarmayı Planlıyor

Siemens’ten Büyük İşten Çıkarma Planı

Alman teknoloji devi Siemens, 2027 yılına kadar, otomasyon alanı başta olmak üzere toplam 6 binden fazla kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurdu. Şirket, bu kararın detaylarını çalışan temsilcilerine açıkladı.

İşten Çıkarmaların Ayrıntıları

Yapılan açıklamada, söz konusu işten çıkarmaların Almanya tesislerinde yaklaşık 2 bin 600 kişiyi etkileyeceği belirtildi. Siemens'in Dijital Endüstriyel Bölümü, dünya çapında yaklaşık 68 bin kişiyi istihdam ederken, planlanan küçülme ile birlikte 5 bin 600 kişinin işine son verileceği ifade edildi.

Otomasyon Sektöründeki Zayıflık

Şirket, Kasım 2024’te otomasyon işindeki devam eden zayıflık nedeniyle kapasite ayarlamaları yapılacağını bildirdi. Ayrıca, Akıllı Altyapı bölümündeki elektrikli araç şarj istasyonu kısmında ise 450 kişiyi işten çıkarmayı öngörüyor. Bu kişilerin 250'sinin Almanya'da görev yaptığı kaydedildi.

Rekabet ve Talep Azalması

Siemens’in işten çıkarma kararının arkasında, başta Çin ve Almanya olmak üzere önemli pazarlarda azalan talep ve artan rekabetin etkisi bulunuyor. Bu durumun endüstriyel otomasyon sektöründeki siparişleri ve gelirleri olumsuz yönde etkilediği vurgulandı.

Alman Sanayisinde İstihdam Daralması

Siemens'in açıklaması, Audi ve Volkswagen gibi diğer büyük Alman otomobil markalarının da benzer işten çıkarma duyuruları yaptığı bir dönemde geldi. Volkswagen, 35 bin işten çıkarmayı içeren maliyet düşürme programı uygularken, Audi Almanya'da 7 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını açıklamıştı.