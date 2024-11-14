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Siemens, Endüstriyel Otomasyonda İşten Çıkarma Yapacak

Siemens, otomasyon alanındaki zayıflık nedeniyle dünya genelinde istihdamda daralmaya gideceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 16:00
Siemens, Endüstriyel Otomasyonda İşten Çıkarma Yapacak

Siemens'ten İşten Çıkarma Açıklaması

Alman teknoloji devi Siemens AG, endüstriyel otomasyon iş gücünde küçülmeye gideceğini duyurdu. Şirketin CEO'su Roland Busch, otomasyon sektöründeki devam eden zayıflığın bu kararı doğurduğunu belirtti.

Münih'te Önemli Açıklamalar

Busch, Münih'teki yıllık basın toplantısında, otomasyon işindeki olumsuz gelişmelere yanıt olarak istihdamda daralmaya gidilebileceğini vurguladı. Özellikle otomasyon kolundaki zorlukların sürdüğünü ifade eden Busch, elektrifikasyon, ulaşım ve endüstriyel yazılım ürünlerine olan talebin güçlü kalmasından faydalandıklarını dile getirdi.

“Bazen yeniden mühendislik yapmak zorunda kalıyoruz çünkü gelişmeler beklediğimiz kadar olumlu olmadı. Dünya çapında bir veya iki ayarlama yapmamız gerekecek,” diyen Busch, istihdam daralmasının dört haneli rakamların altında veya ortasında olacağını belirtti. Ancak, kesin bir rakamın henüz netleşmediğini de ekledi.

Siemens'in İstihdam Durumu ve Mali Verileri

Siemens, dünya genelinde dijital endüstriler bölümünde 70 binden fazla kişiyi istihdam ediyor. Ayrıca, şirketin 30 Eylül'de sona eren 2024 mali yılı verilerine göre gelirleri, önceki yıla göre %3 artarak 75,9 milyar avroya yükseldi. Net kar ise %5 artışla 9 milyar avroya çıktı ve böylelikle Alman şirket, tarihindeki en yüksek net karına ulaştı. Bu süreçte hisse başına önerilen temettü 4,20 avrodan 5,20 avro seviyesine yükseldi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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