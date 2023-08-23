Sıfır araba hayali kuranlara İslam Memiş müjdesi! Açık açık tarih verdi

Araç sahibi olmak isteyenler, otomobil fiyatlarının pahalı olmasından şikâyet ediyorlar. Vatandaş sıfır araba almanın yollarını merak edip, sürekli araştırıyor. Sıfır araç piyasasını araştıran vatandaşa İslam Memiş’ten sevindiren haber geldi. İşte haberin detayları…







PARA VE DEĞERLİ METALLER UZMANI ANALİST İSLAM MEMİŞ, SIFIR KM ARAÇ HAYALİ KURANLARI SEVİNDİRECEK GÜZEL HABERİ VERDİ.

İkinci el otomobil fiyatlarında arz ve kıtlık sorunu devam ederken, otomobil alıcıları galeriler de uzun süre beklemek zorunda kalıyor.

Birkaç ay önceden kapora ödeyen vatandaşlar birkaç ay sonra araç alabiliyor. Sıfır otomobillere olan yüksek talebe rağmen fiyatlar, döviz kuruna bağlı olarak ayda en az %10 artıyor.

Altın ve gümüş piyasası uzmanı İslam Memiş'ten otomobil alıcılarını zorlayan bir iddia geldi.

İslam Memiş daha önce yaptığı bir paylaşımda ev almak için arabasını sattığını söylemiş ve bunun doğru bir karar olduğunu açıklamıştı.

İslam Memiş'in otomotiv sektörüyle ilgili paylaşımı şöyle:

Otomobil sektöründeki enflasyonist ortam nedeniyle rezervler ile fırsatçı fiyatlama ve artan döviz kurları kaynaklı fiyatlama arasında bir ayrım yapılmalıdır. Yatırım aracı alma dönemi bitti.

Günümüzde insanlar elindekileri satma mücadelesi verirken galericilerin çoğu farklı işler arıyor gibi görünüyor. Özellikle ikinci el pazarında fiyatların normalleşmesi yıl sonuna kadar hızlanacak.

Hasar beklenenden daha büyük olacaktır. Parasını kilometre, faiz oranları ve borsa ile değerlendiren insanlar, tercih ettikleri aracın fiyatının düştüğünü görmeye devam edecekler.

Döviz kurları nedeniyle sıfır araba fiyatlarının normalleşmesi farklı, kullanılmış arabaların düşüşünün devam etmesi farklı konular. Geçen ay arabamı satıp 1+1 ev aldım. Kararımdan memnunum.

Sıfır araç almak için güzel şeyler olacak. Yıl sonuna kadar bekleyeceğim.