Sıfır Atık Hareketi 193 Ülkede Yankı Buldu — İstanbul Küresel Merkez

Sıfır Atık Forumu Sona Erdi: Hareket 193 Ülkede Yankı Buldu

Sıfır Atık Vakfı tarafından, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) Çevre Programı (UNEP) ve BM İnsan Yerleşimleri Programı (UN-Habitat) iş birliğiyle düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu sona erdi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Sıfır Atık Hareketi bugün dünyanın 193 ülkesinde yankı buldu.' dedi.

Katılımcılar ve Kapsam

Forum, 118 uluslararası partner kuruluşun yanı sıra belediye başkanları, büyükelçiler ve BM, UN-Habitat, UNEP ve BM Kalkınma Programı (UNDP) gibi uluslararası kuruluşların üst düzey temsilcileri ile dünyanın dört bir yanından liderleri, akademisyenleri, özel sektör temsilcilerini, sivil toplum kuruluşlarını, aktivistleri ve karar vericileri bir araya getirdi. Forum süresince 25 ülkenin bakan düzeyinde temsil edildiği; toplamda 108 ülkeden temsilcilerin katıldığı bildirildi.

Forumnun İçeriği ve Temalar

Yumaklı, forumda kaynak verimliliğinden döngüsel ekonomiye, gıda güvenliğinden iklim dostu üretime kadar pek çok konunun ele alındığını aktardı. Forum, üç gün boyunca farklı temalar etrafında ilerledi: birinci gün Küresel Liderlik ve Stratejik Çerçeve, ikinci gün Uygulama, Finansman ve Ortaklık Mekanizmaları, son gün ise Sonuçlar, Küresel Etki ve Uygulama Çerçevesi üzerine çalışmalar yapıldı. Yumaklı, Henry Ford'un 'bir araya gelmek başlangıçtır, bir arada durabilmek ilerlemedir, birlikte çalışmak başarıdır' sözünü hatırlattı ve üç gün boyunca birlikte çalışılarak ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

Sonuçlar ve Gelecek Adımlar

Forumda sıfır atık politikalarının sahadaki uygulamaları, tarım, gıda, su ve enerji sektörleriyle entegrasyonu ile yeşil finans mekanizmaları tartışıldı. Yumaklı, belediyelerin ve yerel girişimlerin sıfır atıkta küresel ölçeklenme kapasitesinin ön plana çıktığını belirtti ve 'Sıfır atığın yalnızca çevresel değil; sosyal ve ekonomik bir dönüşüm modeli olduğunu bu forumda bir kez daha gördük.' dedi. Forumun tüm oturum çıktıları, 2026'da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunulacak raporun temel girdisi haline getirildi.

İstanbul'un Rolü ve Türkiye'nin Mesajı

Yumaklı, 'Toprağımızdan doğan bu vizyonun, bütün insanlığın ortak değeri haline gelmesi Türkiye için bir gurur kaynağı.' ifadesini kullanarak hareketin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde ve Emine Erdoğan öncülüğünde bir küresel programa dönüştüğünü vurguladı. İstanbul'un sıfır atık vizyonunun küresel merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyen Yumaklı, forumun Türkiye'nin çevre diplomasisindeki etkin rolünü ortaya koyduğunu belirtti. Yumaklı, forum görüşlerinin yeni ortaklıklara ve somut adımlara dönüşeceğine inandığını, forumun yeni işbirlikleri için bir başlangıç niteliği taşıdığını ve 'Birlikte çalışarak atıkları değil, değerleri çoğaltabilir; kayıtsızlığı değil, dayanışmayı büyütebiliriz.' mesajını paylaştığını açıkladı.

Yumaklı ayrıca, 28 Kasım'da İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve Emine Erdoğan'ın öncülüğünde bir buluşma gerçekleştireceklerini kaydetti.

