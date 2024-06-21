Sıfır otomobil almadan önce bu listeye bakın! Temmuz şimşeği çakmadan en ucuz otomobiller bu listede

Son dönemde, sıfır kilometre otomobillerin başlatılan kampanyalarıyla birlikte, piyasada hareketlilik artmış durumda. Çinli markaların elektrikli araç modellerine yapılan yüzde 40'lık ek gümrük vergisi ve 7 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan yeni GSR güvenlik yönetmeliği, otomobil alım-satımında dikkate değer değişikliklere sebep oluyor.

Bu durumun etkisiyle, stoklarda bulunan ve yeni yönetmelikle uyumlu olmayacak modeller için özel indirimler ve fırsatlar sunulmaya başlanmıştır. Bu rekabetçi ortamda, otomobil alıcıları için avantajlı bir dönem yaşanabilir.





YENİ KAMPANYALARLA NİSSAN QASHQAİ'Yİ KEŞFEDİN

Nissan Türkiye, yeni modellerinde gelişmiş güvenlik teknolojilerini ön plana çıkararak Haziran ayında özel kampanyalar sunuyor. Nissan Qashqai'nin çeşitli donanım seviyeleri için nakit alım avantajları mevcut. Hafif hibrit ve e-POWER modelleri için geçerli olan kampanya kapsamında, Designpack versiyonunda 150 bin TL nakit alım fırsatı sunulurken, Skypack versiyonunda 150 bin TL nakit alım desteği ve 300 bin TL'ye 12 ay %2,59 faiz imkanı bulunuyor.

PEUGEOT'UN HAZİRAN KAMPANYALARI



Peugeot, Haziran ayı boyunca devam edecek kampanyaları kapsamında yeni SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, yeni 208, 308, 408, yeni 508 ve hafif ticari araç modellerinde cazip faiz oranlı kredi fırsatları sunuyor. 308 modeli için 200 bin TL'ye kadar 12 ay %0 faizli kredi imkanı bulunurken, yüzde 100 elektrikli E-308 modeli ise 180 bin TL için aynı şartlarda kredi sunuyor.

FİAT'TAN TİCARİ ARAÇLARDA ÖZEL KAMPANYALAR

Fiat, binek araçların yanı sıra hafif ticari araçlarında da özel kampanyalar sunuyor. Fiorino, Doblo, Ducato, Scudo ve Ulysse modellerinde yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanırken, araç fiyatının tamamına yüzde 2,99 faizli kredi veya nakit alımlarda fiyat avantajları seçenekleri sunuluyor.

OPEL'DEN FAİZSİZ KREDİ FIRSATLARI

Opel Corsa Elektrik, Haziran ayı boyunca 200 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabilirken, Opel Astra için de aynı koşullarla 200 bin TL'ye 12 ay vade sunuluyor. Yeni Zafira modeli için ise 300 bin TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi fırsatı mevcut.

SUZUKİ'DEN KREDİ VE TAKAS İMKANLARI

Suzuki, Haziran ayına özel kampanyasında Swift Hibrit modeline 150 bin TL için faizsiz kredi veya 100 bin TL takas desteği sunuyor. 4x4 B-SUV Suzuki S-Cross Hibrit modelinde ise 200 bin TL için faizsiz kredi veya 170 bin TL'ye kadar takas desteği imkanı sağlanıyor.





MERCEDES KURUMSAL MÜŞTERİLERE ÖZEL KREDİ FIRSATI

Mercedes, C 200 4MATIC Sedan ve C 200 4MATIC All-Terrain modellerinde, Mercedes-Benz Kasko tercih eden kurumsal müşterilere 500 bin TL krediyi 6 ay vadede yüzde 2,39 faizle kullanma imkanı sunuyor.

HONDA'DAN SIFIR FAİZLİ KREDİ KAMPANYASI

Honda, City modeli için özel kampanyasını sürdürüyor. 6 yıl garantili City, nakit alımlarda 225 bin TL indirim ve 1 milyon 30 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kampanyada 250 bin TL'ye kadar kredi kullanımına yüzde 0 faiz oranı ile 12 ay taksit imkanı sağlanıyor.

CHERY'DEN HAZİRAN KAMPANYALARI

Chery Tiggo 8 Pro modelinde Haziran ayı boyunca 300 bin TL'ye varan 12 ay yüzde 0 faizli kredi ve 109 bin TL'ye varan indirim fırsatı sunulurken, Omoda 5 modeli ise 275 bin TL'ye varan 12 ay yüzde 0 faizli kredi ve 90 bin TL'ye kadar indirim imkanlarıyla satışta.