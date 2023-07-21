Sıfır otomobil almak hayallerde kalacak! Bu 3 marka büyük zammı duyurdu: Yeni fiyatlar çok tuzlu gelecek

Son dönemde döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle otomobil fiyatlarına zam haberleri ardı ardına gelmeye devam ediyor. Üç önemli otomobil markası daha fiyatlarına zam yaparak yeni fiyat listelerini güncelledi. Volkswagen, bugün itibarıyla fiyatlarına yüzde 5 oranında zam yaptı. Buna göre, 1 lt motorlu Polo modelinin fiyatı 1 milyon 179 bin TL'ye ulaştı. Aynı şekilde, 2 gün önce Renault Clio fiyatlarına da zam gelmiş ve fiyatlar 1 milyon TL'nin üzerine çıkmıştı. İşte detaylar...





SIFIR OTOMOBİL ALMAK ARTIK ÇOK DAHA ZOR

Tesla da Türkiye'deki tek otomobili Model Y'nin fiyatına bir kez daha zam yaptı. Nisan ayında ülkemize giriş yapan Tesla Model Y'nin fiyatları, döviz kurlarındaki artışın etkisiyle sürekli olarak yükseliyor. Performance paketinin fiyatı şu anda 3 milyon TL seviyelerine dayanmış durumda. Model Y, Nisan ayında 1.563.246 TL'ye satın alınabiliyordu. Ancak Temmuz ayı itibarıyla bu fiyatlar sürekli olarak yükselmiş ve son güncellemeyle 2.322.468 TL'ye ulaşmıştır. İştte diğer ayrıntılar...





Bu otomobil fiyatlarındaki artışlar, döviz kurlarındaki istikrarsızlık ve yükseliş nedeniyle gerçekleşmektedir. Türkiye'de otomobil fiyatlarındaki bu sürekli artış, vatandaşları ve otomobil almak isteyenleri olumsuz etkilemektedir. Özellikle ekonomik durumu düşük olan kesimler için otomobil almak neredeyse imkansız hale gelmiştir.

Ayrıca, sürekli olarak artan otomobil fiyatları, araç sahibi olanların bakım ve onarım masraflarını da etkilemektedir. Otomobil sahipleri, yüksek fiyatlı yedek parçalar ve servis ücretleri nedeniyle ekstra masraflarla karşılaşmaktadır.

Döviz kurlarındaki istikrarsızlık ve ekonomik belirsizlik nedeniyle otomobil fiyatlarında yaşanan sürekli artışlar, piyasayı olumsuz yönde etkilemektedir. Vatandaşlar otomobil alımını ertelemekte veya daha uygun alternatiflere yönelmektedir. Ayrıca, ikinci el otomobil piyasası da bu durumdan etkilenerek yüksek talep nedeniyle fiyat artışları yaşamaktadır.

Türkiye'deki otomobil fiyatlarındaki bu sürekli artışlar, üretici ve satıcı firmaların politikaları kadar ekonomik ve döviz kuru dalgalanmalarıyla da bağlantılıdır. Önümüzdeki dönemde döviz kurlarının nasıl seyredeceği ve ekonomideki gelişmeler, otomobil fiyatlarının ne yönde ilerleyeceğini belirleyecek önemli faktörler olacaktır. Ancak şu an için otomobil almak isteyenler için durum oldukça sıkıntılıdır ve gelecek süreçte nasıl bir gelişme yaşanacağı merakla beklenmektedir.