Sıfır otomobil fiyatlarında liste değişti! Bu araba sadece 300 bin TL'ye satışa çıktı

Araç sahibi olma hayali kuran vatandaşlara müjdeli haber geldi. Bu modelin sıfırı 300 bin TL'den satışa çıkacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EN DÜŞÜK SIFIR ARAÇ 300 BİN TL

Kasım ayı için geri sayım hızla devam ederken Çin markası olan Changan Alsvin modeli heyecanla bekleniyor. Alsvin modelin fiyat olarak diğer modellere göre de daha düşük olması bekleniyor. Yeni model konfor beklentilerini karşılamayacak gibi düşünülse de fiyat açısından vatandaşın yüzünü güldürecek. Araç 1.2 atmosferik motor tasarımında olacak ve 70 beygir gücüne sahip olacak.





Çarpışma testlerini 3 yıldızla geçen modelin tam bir fiyat performans ürünü olması bekleniyor. Modelin en büyük iddiasının ise fiyatı olduğu biliniyor. Piyasa giriş fiyatının 300 bin TL veya daha düşük olması tahmin ediliyor. Ancak Türkiye pazarına girerken yükselen döviz kurunun da hesaplanması gerekiyor. Ek vergiler, döviz kurundaki yükseliş gibi etkenlerle modelin fiyatının daha da yükseleceği tahmin ediliyor. Ancak Türkiye'de güncel olarak 500 bin TL'den daha düşük sıfır araç bulunmadığı için en uygun modelin bu olması bekleniyor. Changan Alsvin modelinin Türkiye pazarında fiyat açısından en uygun araç olması bekleniyor.