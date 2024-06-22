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Sıfır otomobile 200 bin TL birden indirim! O markalarda büyük kampanya başladı

Otomobil almayı planlayanlar ya da mevcut araçlarını güncellemek isteyenler için önemli bir fırsat kapıda! Temmuz 2024'te devreye girecek Genel Güvenlik Yönetmeliği (GSR) öncesi, pek çok araç üreticisi envanterlerini azaltmak adına dikkat çekici promosyonlar düzenliyor. Bu indirim dalgasıyla, araçlar adeta kapış kapış satılacak.

Yayın Tarihi: 22.06.2024 17:45
Güncelleme Tarihi: 22.06.2024 17:45
Sıfır otomobile 200 bin TL birden indirim! O markalarda büyük kampanya başladı

Otomobil piyasasında büyük bir heyecan yaratan kampanya haberi geldi. Volkswagen, Ford, Renault, Peugeot, Hyundai, Citroen, Honda ve Mercedes gibi önde gelen markalar, araç fiyatlarında büyük kesintilere gidiyor. Seçili modellerde 200 bin TL'ye varan indirimler söz konusu olacak. İşte o heyecan verici kampanyaların detayları...

sıfır otomobil satışı

Muhteşem Otomobil Fırsatları

Volkswagen: Bazı araçlarda 200.000 TL'ye kadar varan indirim fırsatları ve sıfır faizli kredi seçenekleriyle geliyor.

Ford: Seçili modellerde %20'ye kadar indirimler ve avantajlı takas teklifleri bulunuyor.

Renault: Nakit ödemelerde 300.000 TL'ye ulaşan indirimler ve cazip faiz oranlarıyla kredi olanakları sağlanıyor.

Peugeot: Peşin ödemelerde büyük indirimler ve takas desteği gibi kampanyalar dikkat çekiyor.

Hyundai: Hyundai'nin seçkin araç yelpazesi için sunulan sıfır faizli kredi seçenekleri ve cazip nakit indirimleri bulunuyor.

Citroen: Citroen'in C3 modeli için özel bir kampanya düzenleniyor; 120 bin TL'lik araçlar için 12 aylık vade ve %0 faiz imkanı sağlanıyor.

Honda: Honda, City modeli için haziran ayına özel olarak 225 bin TL'lik indirimler ya da 250 bin TL'ye kadar olan kredilerde 12 ay boyunca %0 faiz fırsatı sunuyor.

Mercedes-Benz: Mercedes-Benz'in C 200 4MATIC Sedan ve C 200 4MATIC All-Terrain modelleri için, Mercedes-Benz Kasko seçilmesi durumunda, kurumsal müşterilere 500 bin TL'ye kadar kredi için 6 ay vadede %2,39 faiz oranı ile ödeme seçeneği sunuluyor.

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