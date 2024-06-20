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Sıfır Renault Megane 652 bin TL'ye düşüyor! ÖTV'siz anahtar teslim fırsat kaçmaz

Son dönemde, Renault Megane Sedan sahibi olmak için ÖTV muafiyeti avantajı oldukça popüler hale geldi. Bu avantaj sayesinde sıfır kilometre otomobilleri daha uygun fiyatlarla alabilirsiniz.

Yayın Tarihi: 20.06.2024 18:05
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 18:05
Sıfır Renault Megane 652 bin TL'ye düşüyor! ÖTV'siz anahtar teslim fırsat kaçmaz

Renault Megane Sedan’ın fiyatı 1.182.000 TL iken, ÖTV muafiyeti uygulandığında sadece 652.000 TL’ye düşüyor. Bu fırsatı değerlendirenler, araç alımında önemli bir tasarruf sağlayabilirler. 

Renault Megane Sedan

YENİ DÜZENLEMELER

ÖTV muafiyeti uygulamasında yapılacak yeni vergi düzenlemesiyle, şu an için 5 yıl süreyle geçerli olan hakkın 10 yıla çıkarılması planlanıyor. Bu nedenle, ÖTV muafiyetiyle sıfır kilometre araç alanlar bu hakkı bir daha 10 yıl sonra kullanabilecekler.

SON FIRSATLAR

ÖTV muafiyeti avantajıyla Renault Megane Sedan gibi araçları uygun fiyatlarla alma şansınız, bayramdan sonra TBMM’de görüşülerek yasalaşması beklenen yeni düzenlemeyle sınırlı olabilir. Bu nedenle, avantajlı fiyatları değerlendirmek isteyenlerin harekete geçmesi önemlidir.

ÖTV MUAFİYETİ DETAYLARI VE GÜNCEL DURUM

ÖTV muafiyeti ile ilgili yapılan düzenlemelerin ayrıntıları ve yasal süreç hakkında daha fazla bilgi edinmek için ilgili haberleri ve güncellemeleri takip etmeniz önemlidir. Renault Megane Sedan gibi cazip fırsatları kaçırmamak için en son gelişmeleri yakından izlemenizi tavsiye ederiz.

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Sıfır Renault Megane 652 bin TL'ye düşüyor! ÖTV'siz anahtar teslim fırsat kaçmaz

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