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Sıfır ve ikinci el araç almak isteyenler dikkat! O tarihten sonra fiyatlar tepetaklak olacak

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Sıfır ve ikinci el araç almak isteyenler dikkat! O tarihten sonra fiyatlar tepetaklak olacak
İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, yeni düzenlemelerle otomobil fiyatlarının düşeceğini açıkladı. Türkiye'de satılan her 2 araçtan 1'inin kayıt dışı olduğunu belirten Ertemel, bu durumun sona ereceğini ve ikinci el araç fiyatlarının da sıfıra yaklaşacağını dile getirdi. Ayrıntılar haberimizde...

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, otomobil sektöründe sıfır araç ve ikinci el araç satışlarına yönelik yeni düzenlemelerin uygulanmasıyla birlikte otomobil fiyatlarının düşeceğini açıkladı.

BAZI ARABA MODELLERİNDE FİYATLAR YÜZDE 7 DÜŞTÜ

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Ertemel, Ticaret Bakanlığı tarafından alınan kararları değerlendirerek, global olarak yaşanan ekonomik zorlukların otomotiv sektörünü etkilediğini belirtti. Türkiye'de ise iki kez krize girildiğine dikkat çeken Ertemel, üretimde yaşanan sıkıntılara ek olarak al-satçıların da sektörü rant amaçlı kullanmaya başladığını ifade etti.

COVID-19 salgını döneminde Türkiye'de satılan her 2 aracın birinin kayıt dışı olduğunu ve bu durumun yakında sona ereceğini dile getiren Ertemel, bu tür uygulamaların önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı. Otomotiv sektörünün genel olarak durgun olduğunu belirten Ertemel, bazı marka ve modellerde yüzde 7'ye varan düşüşler yaşandığını aktardı.

İkinci el otomobil fiyatlarının sıfır araç fiyatlarıyla doğru orantılı olduğunu ifade eden Ertemel, gelecek düzenlemelerle birlikte ikinci el araç fiyatlarında da düşüş yaşanabileceğini belirtti. Tüketicilere uyanık olmaları çağrısında bulunan Ertemel, özellikle internet ilanlarında dikkatli olunması gerektiğini ve bu tarz araçların alınmaması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, şüpheli ilanların yetkililere bildirilmesi gerektiğini ekledi.

Türkiye otomobil sektöründe yaşanan bu değişikliklerle birlikte, tüketicilerin otomobil alımında daha bilinçli kararlar vermeleri bekleniyor.

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