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  3. Sigara içenler jet hızıyla bırakacak! Marlbora, Rothmans, Kent, Winston, Parliament, Muratti, Chesterfield Bu markalara zam değil fiyat güncellemesi...

Sigara içenler jet hızıyla bırakacak! Marlbora, Rothmans, Kent, Winston, Parliament, Muratti, Chesterfield Bu markalara zam değil fiyat güncellemesi...

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Sigara içenler jet hızıyla bırakacak! Marlbora, Rothmans, Kent, Winston, Parliament, Muratti, Chesterfield Bu markalara zam değil fiyat güncellemesi...
Sigaraya zam geleceğine dair haberler sosyal medya üzerinden gündeme gelirken tiryakiler araştırmaya başladı. Bazı haber kaynaklarına göre sigara grubundaki tütüne 10 TL zam yapılacağı belirtildi. İşte herkesi şaşırtan o haber...

Son dakika haberi olarak gelen sigaraya zam milyonlarca kişinin moralini bozdu. 10 TL zam geleceği iddiaları kuvvetlenirken tütünün fiyatı 55 TL'ye yükseldi. Yapılan zam sonrasında yalnızca tütün bazlı ürünlerin etkileneceği bilgisi verildi. Temmuz ayında bazı sigara gruplarına 5 TL birden zam gelirken bu zam 10 Temmuz sonrasında etkili oldu. İşte güncel sigara fiyatları...

Sigara fiyatları gündeme gelirken 41 TL - 48 TL aralığında fiyatlarda değişkenlik göstermektedir. En düşük sigara 41 TL olurken en pahalı sigara 48 TL olarak satışa çıkarıldı. fiyatların yükselmesiyle beraber alınan zamlar, tütün ürünlerini kullananlar tedirgin oldu.

sigaraya 10 TL zam

Sosyal medya kullananlar yapılan paylaşımlar ve haber kaynaklarına bakıldığında fiyatlar hakkında güncel bilgilere ulaşmaya çalışıyor. Gelen zam sonrasında tiryakiler daha az sigara içmeye teşvik etmek hedeflenirken sigara bağımlılığını ise azaltmak ise öncelik haline getirildi. 

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