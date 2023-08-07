Sigara tiryakileri son sigaralarını içecek! Üçüncü zam gece yarısı duyuruldu

2023 yılında sigara fiyatlarına üçüncü kez zam geldi. Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları nedeniyle Temmuz ayında yapılan 5 TL'lik zamın ardından, yeni bir zam daha uygulandı. Bu zamla birlikte en uygun sigara fiyatı 41 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 48 TL seviyesine yükseldi.

Marlboro Red 20 sigara fiyatı da bugünden itibaren geçerli olacak yeni zamla birlikte 55 TL oldu. Önceki fiyatına göre yüzde 22'lik bir artış gerçekleşti. Marlboro Red 20 sigaralar, sigara içenler arasında popüler bir marka olarak tanınıyor.





Sigara fiyatlarına gelen bu yeni zam, sigara içenler arasında tepkiye neden oldu. Sosyal medyada zammı eleştiren ve sigarayı bırakma kararı alan paylaşımlar yapıldı. Bazı sigara içenler ise daha ekonomik seçeneklere yönelmeyi düşündüklerini dile getirdi. Aynı zamanda, sigaraya yapılan zamların sigara içme oranını azaltmak için bir fırsat olduğunu düşünenler de bulunuyor.