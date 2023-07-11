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Sigara tiryakilerine çok kötü haber! Paket başı 5 TL zamlandı: İşte zam glen sigara markaları

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Sigara tiryakilerine çok kötü haber! Paket başı 5 TL zamlandı: İşte zam glen sigara markaları
Ülkenin gündeminde KDV oranlarının artışı yer alırken yüzde 18'lik vergiler yüzde 20 olarak güncellendi. Bunun üzerine sigara tiryakilerini derinden etkileyecek olan zam haberi geldi. Sigara üreticilerinin 1 kuruş fiyat artışı vatandaşlara 7.5 kuruş olarak yansıyacak.

TBMM masasında yer alan yasa teklifi sonrası tütün ürünlerine zam milyonların gündeminde yer aldı. sigara satış fiyatı üzerinden yapılan hesaplamalarda KDV oranı yüzde 15.25 olurken gelen artışlar sonrasında güncel oran yüzde 16.67 olarak belirlendi.

Vergilerde yaşanan artışın devamında birçok üründe fiyatlarda yükseliş yaşandı. Bunun üzerine bir zam haberi de sigaraya geldi. Başkan Özgür Aybaş yaptığı açıklamada sigara fiyatlarına 5 TL zam geleceğini duyurmuştu. İşte güncel sigara fiyatları...

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