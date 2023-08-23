Sigara tiryakilerine 'yok artık' dedirten zam haberi! Bu markaları içenler yandı

Sigara zammında rekor! Kaç lira zam gelecek? İşte detaylar.

SİGARAYA BÜYÜK ORANDA ZAM

Temmuz ayında yapılan zamla fiyatı artan sigaraya tekrardan bir zam daha geliyor. Son fiyat artışı ile 50 lira olan sigaranın fiyatı tekrardan artıyor. Türkiye tekel bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar pazartesinden itibaren fiyatlarının önemli ölçüde artabileceğini açıkladı.





JTI, BAT ve Philip Morris markalarının pazartesi günü sigaraların fiyatlarını arttıracağı bekleniyor. Sigara zammı için henüz resmî bir açıklama olmamasına rağmen sosyal medyada bu zammın 9 lira olacağı konuşuluyor. Gelecek zam sigara kullananların yüzünü düşürecek gibi gözüküyor.