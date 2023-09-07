Sigaraya 3. kez zam haberi: O sigara grubuna da zam geldi

SİGARAYA BİR ZAM DAHA

Sigaraya yapılması planlanan zam geldi. Vatandaşların merakla beklediği zam oranı da açıklandı. Buna göre Philip Morris grubu sigara fiyatlarını 5 TL artırıldı. Sigaralara büyük bir zam geleceği hep konuşuluyordu. Bununla ilgili olarak yapılan zam da açıklanmış oldu.





Zam haberini ise Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya üzerinden duyurdu. Zam bugünden itibaren geçerli olacağı belirtilirken vatandaşlar da kara kara düşünmeye başladı. bir çok kişi ise yapılan zammı haksız buldu.













BİRA ZAMMI DA YAKIN

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, tekel ürünlerine iki ayda bir zam geleceğinin sinyallerini verdi. Aybaş ayrıca yakın zamanda da biraya da zam geleceğini duyurdu.

Aybaş, "Biralara en az 7-10 TL arası zam geçişi bekleniyor" dedi.