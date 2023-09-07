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Sigaraya 3. kez zam haberi: O sigara grubuna da zam geldi

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Sigaraya 3. kez zam haberi: O sigara grubuna da zam geldi
Sigara zammı belli oldu İşte yeni liste...

SİGARAYA BİR ZAM DAHA

Sigaraya yapılması planlanan zam geldi. Vatandaşların merakla beklediği zam oranı da açıklandı. Buna göre Philip Morris grubu sigara fiyatlarını 5 TL artırıldı. Sigaralara büyük bir zam geleceği hep konuşuluyordu. Bununla ilgili olarak yapılan zam da açıklanmış oldu.

sigara

Zam haberini ise Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş sosyal medya üzerinden duyurdu. Zam bugünden itibaren geçerli olacağı belirtilirken vatandaşlar da kara kara düşünmeye başladı. bir çok kişi ise yapılan zammı haksız buldu.

sigara

sigara

sigara

BİRA ZAMMI DA YAKIN

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, tekel ürünlerine iki ayda bir zam geleceğinin sinyallerini verdi. Aybaş ayrıca yakın zamanda da biraya da zam geleceğini duyurdu.

Aybaş, "Biralara en az 7-10 TL arası zam geçişi bekleniyor" dedi.

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