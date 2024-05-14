Sigaraya bir zam daha! Tiryakileri isyan ettirecek yeni fiyat listesi ortaya çıktı!

Sigara tiryakileri isyanda! Zamlar dur durak bilmiyor! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİGARA FİYATLARINA YİNE ZAM GELDİ

Sigara tiryakileri yapılan zamlara isyan etmeye devam ederken yeni bir zam haberi daha geldi. Yapılan son duyurulara göre BAT, TT, Imperial Tobacco sigara grubuna 3 TL zam geldi. Yapılan zamlarla birlikte BAT sigara grubunun en pahalı ürünü 75 TL, en ucuz ürünü ise 58 TL oldu.





TT grubu en pahalı ürünü 64 TL, en ucuz ürünü 53 TL oldu. Imperial Tobacco sigara grubunun en pahalı ürünü 70 TL, en ucuz ürünü de 56 TL oldu. Bundan önce yapılan zamlarla birlikte JTI sigara grubuna yapılan zamlar sonrasında en pahalı ürün 70 TL, en ucuz ürün 58 TL, Philips Morris sigara grubunun en pahalı ürünü 70, en ucuz ürünü de 63 TL olarak belirlenmişti.