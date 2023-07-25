Sigaraya büyük zam yolda! Tiryakilere tövbe ettirecek rakam: En ucuz sigara artık...

TBMM'ye sunulan yasa tasarısı, tütün ürünlerinde uygulanan KDV oranını %18'den %20'ye çıkardı. Bu kapsamda satış fiyatları üstünden hesaplanan efektif anlamdaki KDV oranı %15,25 yerine %16,67'ye yükselmiştir. Ayrıca Temmuz ayında yapılan ÖTV artışı nedeniyle sigara fiyatına 5 TL zam geldi. Toplam vergilerin yükü ise %81'den %82,5'e çıkarak fiyat değişikliklerine neden oldu.

"Nispi Vergi ve Maliye Çarpanı"

%63'lük oransal vergi, vergi çarpanı KDV'yi %20'ye yükselterek, fiyatına bağlı olarak sigara üzerindeki toplam vergiyi artırdı. 6,8 kat civarında olan sigara fiyatı mali çarpanı, maliyet artışının 7,5 TL'lik perakende fiyatına yansımasıyla 7,5 katına çıktı.





Sigara sektöründe yapılan KDV ve ÖTV artışlarının ardından ortalama fiyatlı sigaralarda paket başına perakende satış fiyatlarının 5 TL'den fazla arttığı tespit edildi. Ayrıca, enflasyon ve döviz kurlarına bağlı diğer maliyet artışlarının da dikkate alınmasıyla bu rakamın artması beklenmektedir. Tütün fiyatlarındaki bu artış, tütün endüstrisinde çalışan ve tütün tüketen kişileri yakından ilgilendirmektedir.

"En ucuz ve en pahalı sigara fiyatları"

Güncel sigara fiyat listesine göre en düşük sigara fiyatının 36,50 TL, en yüksek sigara fiyatının ise 48 TL olduğu bilinmektedir. Aşağıda bazı sigara markalarının temmuz ayı güncel fiyatları yer almaktadır.

Kent D Line Sigara Fiyatı: 43,00 TL

Kent D Line Grey Sigara Fiyatı: 43,00 TL

Kent D Range Blue Sigara Fiyatı: 43,00 TL

Kent D Range Grey Sigara Fiyatı: 43,00 TL

Kent D Range Blue Long Sigara Fiyatı: 43,00 TL

Kent D Range Grey Long Sigara Fiyatı: 43,00 TL

Kent Dark Blue Sigara Fiyatı: 43,00 TL

Kent Dark Blue Long Sigara Fiyatı: 43,00 TL

Kent Switch Sigara Fiyatı: 43,00 TL

Kent Blue Sigara Fiyatı: 45,00 TL

Kent Grey Sigara Fiyatı: 45,00 TL

Kent White Sigara Fiyatı: 45,00 TL

Kent Slims Sigara Fiyatı: 47,00 TL

Rothmans Sigara Fiyatı: 41,00 TL

Tekel 2000 Sigara Fiyatı: 40,00 TL

Tekel 2000 Kırmızı 50 Sigara Fiyatı: 40,00 TL

Tekel 2000 Kırmızı 100 Sigara Fiyatı: 65,00 TL

Tekel 2001 Sigara Fiyatı: 40,00 TL

Viceroy Sigara Fiyatı: 42,00 TL

Pall Mall Sigara Fiyatı: 42,00 TL

Samsun Sigara Fiyatı: 42,00 TL

Maltepe Sigara Fiyatı: 42,00 TL

JTI Grubu Sigara Güncel Fiyat Listesi | 2023 Temmuz

Winston Slender Sigara: 43,00 TL

Winston Dark Blue & Deep Blue Sigara: 43,00 TL

Winston Sigara: 44,00 TL

Winston Slims Sigara: 45,00 TL

Winston Xsence Sigara: 46,00 TL

Camel Slender Sigara: 41,00 TL

Camel Deep Blue Sigara: 41,00 TL

Camel Sigara: 43,00 TL

Monte Carlo Slender Sigara: 41,00 TL

Monte Carlo Sigara: 42,00 TL

LD Slims Sigara: 41,00 TL

LD Sigara: 42,00 TL

Camel Yellow 100 Sigara: 75,00 TL

PMI Sigara Fiyat Listesi 2023 Temmuz

Marlboro Edge Sigara Fiyatı: 44,00 TL

Marlboro Edge Blue Sky Sigara Fiyatı: 44,00 TL

Marlboro Touch Blue / Gray / White Sigara Fiyatı: 45,00 TL

Marlboro Red / Touch Sigara Fiyatı: 46,00 TL

Parliament Qaua Blue Slims Sigara Fiyatı: 48,00 TL

Parliament Sigara Fiyatı: 47,00 TL

Parliament Midnight Blue Sigara Fiyatı: 46,00 TL

Muratti Sigara Fiyatı: 44,00 TL

Muratti Blu Sigara Fiyatı: 43,00 TL

Lark Sigara Fiyatı: 43,00 TL

Chesterfield Sigara Fiyatı: 42,00 TL

L&M Sigara Fiyatı: 42,00 TL