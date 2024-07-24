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Sigaraya okkalı zam! Tiryakileri tek tek bıraktıracak yeni fiyatı!

Sigara tiryakilerine bir kötü haber daha! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 14:30
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 14:30
Sigaraya okkalı zam! Tiryakileri tek tek bıraktıracak yeni fiyatı!

Tiryakiler isyanda! Sigara fiyatlarına fahiş zamlar! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SİGARA FİYATLARINA YENİ ZAMLAR

Yakın zamanda ÖTV miktarlarının artmasıyla birlikte sigara fiyatlarına da fahiş şekilde zam yapıldı. Birçok sigara grubuna 10 TL seviyelerinde zam geldi. Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise önümüzdeki ay içinde sigara fiyatlarına 5-6 TL daha zam geleceğini iddia etti. 

sigara fiyatlarına yeni zamlar

Gelir İdaresi Başkanlığı 3 Temmuz tarihinde sigara ÖTV miktarının son 6 aylık YÜFE artış oranı yüzde 19.49 oranında artırıldığını bildirdi. ÖTV artışları sonrasında sigara fiyatlarına 10 TL zam geldi. Özgür Aybaş ise sosyal medya hesabı üzerinden şu paylaşımı yaptı; 'Önümüzdeki ay sigaraya tekrar 5-6 TL zam gelirse yok daha neler der misiniz?' 

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