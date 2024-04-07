Sigaraya tarihin en büyük zammı! Zamlı fiyat tiryakilere sigarayı bıraktırır!

Ekonomik krizden ötürü Türkiye genelinde birçok ürün üzerine zamlar uygulanırken seçimden sonra artması beklenen sigara fiyatları da zamdan etkilenmeye başladı. Başkan Dündar, Winston grubunun en pahalı sigarası 67 TL olurken en ucuzu ise 58 TL olarak duyurulu.



ZAMLI SİGARA FİYATLARI

Winston Dark Blue & Deep Blue: 62 TL



Winston Slender: 62 TL



Winston: 64 TL



Winston Slims: 67 TL



Winston Xsence: 69 TL



Camel Slender: 59 TL



Camel Deep Blue: 60 TL



Camel Black & White: 60 TL



Camel Yellow & Brown: 63 TL



LD Slims: 59 TL



LD: 59 TL



Monte Carlo Slender: 58 TL



Monte Carlo: 58 TL



Camel Yellow 100 (Gram): 125 TL

