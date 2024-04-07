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Sigaraya tarihin en büyük zammı! Zamlı fiyat tiryakilere sigarayı bıraktırır!

Sigara kullananlara kötü haber geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar açıklamalarında yeni zamlı rakamları duyurdu. Winston sigara grubuna gelen dev zam listesi...

Yayın Tarihi: 07.04.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 07.04.2024 13:10
Sigaraya tarihin en büyük zammı! Zamlı fiyat tiryakilere sigarayı bıraktırır!

Ekonomik krizden ötürü Türkiye genelinde birçok ürün üzerine zamlar uygulanırken seçimden sonra artması beklenen sigara fiyatları da zamdan etkilenmeye başladı. Başkan Dündar, Winston grubunun en pahalı sigarası 67 TL olurken en ucuzu ise 58 TL olarak duyurulu.

ZAMLI SİGARA FİYATLARI
Winston Dark Blue & Deep Blue: 62 TL

Winston Slender: 62 TL

Winston: 64 TL

Winston Slims: 67 TL

Winston Xsence: 69 TL

Camel Slender: 59 TL

Sigaraya zam
Camel Deep Blue: 60 TL

Camel Black & White: 60 TL

Camel Yellow & Brown: 63 TL

LD Slims: 59 TL

LD: 59 TL

Monte Carlo Slender: 58 TL

Monte Carlo: 58 TL

Camel Yellow 100 (Gram): 125 TL

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Sigaraya tarihin en büyük zammı! Zamlı fiyat tiryakilere sigarayı bıraktırır!

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