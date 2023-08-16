Sigorta girişi o yıldan önce olanlara 45 yaşla emeklilik kapısı açıldı! 4500 5600 prime esas...

SGK'nın erken emeklilikle ilgili müjdeli haberini bekleyen milyonlarca vatandaşa yönelik önemli detaylar gün yüzüne çıkıyor. 44 yaşında emekli maaşı almanın yolları merak konusu olurken, 1999, 2002 ve 2008 sigorta girişi olanlara umut ışığı doğuyor. Erken emekliliğin kapıları adım adım açılıyor.

6 YILA KADAR EK PRİM KAZANMA HAKKI





Bugünün dünyasında, emeklilik yaşını erkene çekmek isteyen birçok kişi, bu hedefe nasıl ulaşabilecekleri konusunda arayış içinde. Hem erkekler hem de kadınlar için farklı emeklilik alternatifleri bulunuyor ve bu alternatifler, yaşlılık yıllarını daha verimli ve dolu dolu geçirme amacına hizmet ediyor.

Erkekler için askerlik borçlanması, emeklilik planlamasında hayati bir rol oynayabilir. Askerlik süresi, emeklilik yaşı ve prim ödeme süresini etkileyebilir. Ayrıca 15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 gün prim ödemiş kişiler için kısmi emeklilik seçeneği de mevcut. Bu seçenek, erkekler için 60 yaşından sonra geçerli olmakla birlikte, 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar için uygulanabilir.

Kadınlar için doğum borçlanması, emeklilik yaşını öne çekmek isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor. Üç çocuğu olan kadınlar, 6 yıl ek prim kazanarak emeklilik yaşını erken getirebilirler. Ancak bu avantajın geçerli olabilmesi için çocukların sigortalı olmadan önce doğmuş olması gerekmektedir.

Engellilik durumu da emeklilik sürecini etkileyen önemli bir faktör. Çalışma kapasitesi en az yüzde 60 oranında azalmış olanlar, malulen emekli olabilirler. Ayrıca, en az yüzde 40 engellilik oranına sahip olanlar belirli koşullarla yaş sınırlaması olmaksızın emekli olabilirler. Madenciler, gazeteciler, gemi adamları gibi belirli meslek gruplarında çalışanlar için de özel avantajlar bulunuyor.

Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu olan anneler, 1 Ekim 2008 sonrası primlerinin dörtte birini toplam primlerine ekleyerek yaş şartını düşürebilirler.