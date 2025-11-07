Siirt'te Coğrafi İşaretler Farkındalık Konferansı

Siirt'te düzenlenen Coğrafi İşaretler konferansında Vali Kemal Kızılkaya, tescilli ürünleri ve gastronomi odaklı markalaşma hedeflerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:44
Valilik ve Türk Patent iş birliğiyle gastronomi ve markalaşma vurgusu

Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen konferansa, Vali Kemal Kızılkaya, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak ve çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmasında Vali Kızılkaya, Siirt'in farklı dillerin, inançların ve kültürlerin barış içinde yaşadığı bir kardeşlik şehri olduğunu söyledi. Bu çok kültürlü yapının ili yalnızca tarihsel bir değer merkezi değil, aynı zamanda hoşgörünün, sevginin ve huzurun simgesi haline getirdiğini belirtti. "Bugün, yapılan yatırımlar ve yürütülen projelerle Siirt, devlet-vatandaş kucaklaşmasının yaşandığı bir huzur adası konumuna gelmiştir."

Vali Kızılkaya, gastronominin şehir kimliğini güçlendirdiğini ve Siirt'in bir gastronomi kenti olduğunu vurguladı: "Gastronomik değerler, şehirlerin kimliğini güçlendiren, turistik çekim merkezlerini daha cazip hale getiren önemli unsurlardır. Siirt, bu açıdan bakıldığında bir gastronomi kentidir. Ancak mutfağımızın zenginliği, ülke genelinde henüz hak ettiği tanınırlığa ulaşamamıştır."

İlin gastronomi potansiyelini marka değerine dönüştürme kararlılıklarını ifade eden Vali Kızılkaya, "Bugün itibarıyla, coğrafi işaretle tescillenen Siirt battaniyesi, Siirt perde pilavı, Pervari balı, Siirt büryan kebabı, şal-şepik kumaşı, Tillo heriresi, Siirt kuru ekmeği, Siirt içli köftesi (Kitel), Siirt gebole tatlısı, Siirt bıttım sabunu ve son olarak Siirt fıstığı, ilimizin tescillenmiş değerleri arasında yer almaktadır." dedi.

Başvuru aşamasında olan ürünler hakkında da bilgi veren Kızılkaya, "Siirt bumbarı, Siirt pırtike çorbası, Siirt varak keek tatlısı ve Zivzik narı gibi ürünlerimizle ilgili çalışmalar da titizlikle devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Vali Kızılkaya, bu çalışmaların ekonomik etkisine de dikkat çekerek, "Bu çalışmalar sadece birer tescil süreci değil, aynı zamanda yerel üretimin güçlendirilmesi, istihdamın artırılması ve ekonominin canlandırılması açısından da büyük önem taşımaktadır. Marka ve patent alanında güçlü bir altyapı oluşturulması halinde, Siirt'te yerli girişimcilik, teknoloji üretimi ve yenilikçilik gelişecek; turizm, tanıtım ve ihracat açısından da yeni fırsatlar doğacaktır."

