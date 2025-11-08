Siirt'te Kışa Özel: Coğrafi İşaretli Büryan ve 50 Çeşit Balık

Siirt'te coğrafi işaretli büryan hâlâ ön planda; kışta 50 çeşit balıkla günde yaklaşık 3 tona yakın tüketim öne çıkıyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 10:24
Siirt'te Kışın İki Lezzeti: Büryan ve Balık

Siirt, geleneğiyle öne çıkan büryan kültürüyle tanınırken, kış mevsimiyle birlikte vatandaşların damak tadında balık tercihi de önemli bir yer tutuyor.

Büryan geleneği

Geçmişi çok eski yıllara dayanan büryan kebabı, Siirt’te usta ellerde hazırlanarak sabahın erken saatlerinde tüketiliyor. Coğrafi işaretle tescillenen büryan, kent mutfağının vazgeçilmezleri arasında yerini koruyor.

Balık sezonu ve tüketim

Kentteki bir işletmede 50 çeşit balık tezgahta yer alıyor ve günde 3 tona yakın balık tüketildiği belirtiliyor. İşletme çalışanı Melek Kopan, “Ama balık sezonu olduğu için günde 3 tona yakın sattığımız oluyor. Yaklaşık 50 çeşit balığımız var. Güzel, günde 3 tona yakın sattığımız oluyor” diyerek sezonun hareketliliğini vurguladı.

Müşterilerden İbrahim Güneş ise kış aylarıyla beraber balık sezonunun açıldığını ifade ederek, “O yüzden balık tercih ediyoruz. Büryandan sonra balık. Balık, büryanla kapışamaz ama kış sezonu olduğu için balık tercih ediyoruz” şeklinde konuştu.

