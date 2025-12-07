Siirt'te Zivzik Narı Verimi Kuraklıkla Yarı Yarıya Düştü

Hasat tamamlandı, satış sürüyor; fiyatlarda artış

Siirt’in meşhur Zivzik narında verim kuraklık nedeniyle yarı yarıya düştü. Şirvan ve Pervari ilçelerinin bazı köylerinde yetiştirilen narın hasadı tamamlandı; ürünler kentte satılıyor ve İstanbul, Bursa, Samsun ile çevre illere gönderiliyor.

İsmini Şirvan’a bağlı Dişlinar (Zivzik) köyünden alan, ince kabuğu, kırmızı iri taneleri ve kendine has aromasıyla rağbet gören narda bu sezon belirgin bir üretim kaybı yaşandı.

Meyve halinde nar satıcısı Hacı Salten durumu şöyle aktardı: "Geçen yıla göre ürünler bu sene susuzluk nedeniyle daha az. Şirvan tarafındaki narların çoğu kurudu. Piyasaya sunmadılar, fabrikalara dağıttılar. O yüzden fiyatlar yükselişte. İstanbul, Bursa, Samsun, Diyarbakır, Şırnak, Van’dan talep ediyorlar. 30 liraya alıyoruz, 35 liraya satıyoruz. 20 yılı aşkındır bu işi yapıyoruz. Ekmeğimizi burada kazanıyoruz. Geçen sene ortalama 500-550 tona yakın sattık. Bu yıl ortalama 150-200 tona yakın. Azalma var artık. Şu an o kadar malımız yok. Kuraklık olduğundan mal verimi az. Bunun 3-4 ay sulamasını, budamasını yapıyorlar. Batıda bu narlar 65-70 liraya satılıyor"

Üreticiler ve satıcılar, özellikle Şirvan bölgesindeki kuraklığın arzı daralttığını ve bunun pazarda fiyat artışına yol açtığını belirtiyor.

