Silah Taşıma ve Bulundurma Vesikalarına İlişkin Maktu Harçlar Yeniden Belirlendi
Silah taşıma ve bulundurma vesikalarından alınacak maktu harç tutarlarında artış yapıldı. Söz konusu düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararın Detayları
Yapılan düzenlemeyle maktu harç tutarlarında yaklaşık yüzde 100 oranında artış gerçekleştirildi. Yeni tutarlar şu şekilde belirlendi:
Her yıl için gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları: 31 bin 600 lira
Bulundurma vesikaları: 50 bin 565 lira
Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri: 1225 lira
Karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.