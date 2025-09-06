DOLAR
Silah Taşıma ve Bulundurma Vesikalarına İlişkin Maktu Harçlar Yeniden Belirlendi

Cumhurbaşkanı Kararıyla silah taşıma ve bulundurma vesikalarındaki maktu harçlar yaklaşık yüzde 100 artırıldı; taşıma 31 bin 600 lira, bulundurma 50 bin 565 lira, yivsiz tüfek 1225 lira.

Yayın Tarihi: 06.09.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 06.09.2025 09:20
Silah taşıma ve bulundurma vesikalarından alınacak maktu harç tutarlarında artış yapıldı. Söz konusu düzenlemeye ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararın Detayları

Yapılan düzenlemeyle maktu harç tutarlarında yaklaşık yüzde 100 oranında artış gerçekleştirildi. Yeni tutarlar şu şekilde belirlendi:

Her yıl için gerçek kişilere verilecek silah taşıma müsaade vesikaları: 31 bin 600 lira

Bulundurma vesikaları: 50 bin 565 lira

Özel kanuna göre verilecek yivsiz tüfek ruhsatnameleri: 1225 lira

Karar yarından itibaren yürürlüğe girecek.

