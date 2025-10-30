Silver Whisper Bodrum'da: 340 Turist, 294 Personelle Limana Yanaştı

Silver Whisper Bodrum Limanı'na Yanaştı

ahamalar bayraklı 'Silver Whisper' isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine 340 turist getirdi. Rodos Adası ziyaretinin ardından rotasını Muğla'ya çeviren 186 metrelik gemi, Bodrum Limanı'na yanaştı.

Gemi ve yolcu bilgileri

Yetkililer, gemide çoğu ABD'li olmak üzere 340 yolcu ve 294 personel bulunduğunu bildirdi. Gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından turistler limandan ayrıldı.

Turistler nereleri gezdi?

Limandan ayrılan turistlerden bazıları Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yürüyüş yaparak güneşli havanın keyfini çıkardı; bazıları ise çarşıyı gezip alışveriş yaptı. Günübirlik turlara katılan ziyaretçiler ise ilçenin tarihi yerlerini gezerek bölgenin kültürel mirasını keşfetti.

Gelecek rota

İlgili kaynaklardan alınan bilgiye göre, 'Silver Whisper'ın sonraki durağı Pire Limanı olacak.

