Simav'da 39 üreticiye 1,5 ton yem bezelyesi tohumu desteği
Kütahya'nın Simav ilçesi Naşa beldesinde 39 üreticiye, Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 1,5 ton yem bezelyesi tohumu dağıtımı yapıldı.
Destek detayları
Dağıtım çalışmaları kapsamında üreticilere verilen tohum desteğinin, bölgedeki yem bitkisi üretimini artırması hedefleniyor.
Hedef ve beklenti
İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu desteğin yem bitkisi üretimini artırma ve hayvancılığı güçlendirme amaçları taşıdığını ifade etti.
