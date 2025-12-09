DOLAR
Simav'da 39 üreticiye 1,5 ton yem bezelyesi tohumu desteği

Kütahya'nın Simav ilçesi Naşa beldesinde 39 üreticiye Tarım Bakanlığı tarafından 1,5 ton yem bezelyesi tohumu dağıtıldı; amaç yem bitkisi üretimini artırmak ve hayvancılığı güçlendirmek.

Kütahya'nın Simav ilçesi Naşa beldesinde 39 üreticiye, Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 1,5 ton yem bezelyesi tohumu dağıtımı yapıldı.

Destek detayları

Dağıtım çalışmaları kapsamında üreticilere verilen tohum desteğinin, bölgedeki yem bitkisi üretimini artırması hedefleniyor.

Hedef ve beklenti

İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri, söz konusu desteğin yem bitkisi üretimini artırma ve hayvancılığı güçlendirme amaçları taşıdığını ifade etti.

